Morde la fidanzata: la condanna è “ridotta”. Sta facendo discutere la sentenza nei confronti di un ragazzo che ha morso la sua fidanzata, ma i giudici gli hanno riconosciuto delle attenuanti per un lutto subito. Ne parla stamane il Corriere della Sera attraverso il suo sito e precisando che il fatto che gli fosse morto il nonno pochi giorni prima, ha rappresentato appunto una “motivazione” che avrebbe indotto il ragazzo ha dare un morso appunto alla compagna. Il ragazzo è stato condannato a nove mesi e 15 giorni per lesioni dopo una denuncia della sua ex fidanzata che all’epoca dei fatti aveva solo 17 anni. La giovane sarebbe stata “colpevole” di aver strappato un bottone dal loden, un cappotto che il suo ex compagno indossava e che apparteneva appunto al nonno che era morto da poco.

Edoardo, questo il nome di colui che ha morso la fidanzata, come si legge sul Corriere della Sera e a cui il giudice ha riconosciuto le attenuanti (che sono l’opposto delle aggravanti), permettendo così all’imputato di scampare una pena che sicuramente sarebbe stata più severa. Edoardo ha morso la fidanzata sulla guancia, facendole ovviamente molto male e lasciandole un segno che è guarito solamente dopo 25 giorni, così come da referto medico.

MORDE LA FIDANZATA SULLA GUANCIA: ALTRE DUE VICENDE “SOSPETTE”

Un episodio che ha segnato come facilmente intuibile, il rapporto fra i due, visto che dopo quella vicenda si sono lasciati per sempre. Era il marzo del 2017, e subito dopo la giovane, probabilmente consigliata anche dai famigliari, ha deciso di denunciare il 25enne, dopo di che si è arrivati al processo che si è tenuto in queste giorni, e che ha portato ad una condanna ridotta sia per la giovane età ma anche per “la recentissima morte dell’adorato nonno paterno”, ha spiegato il giudice.

Il Corriere della Sera fa notare che Edoardo ha conosciuto poco dopo la fine della storia con la 17enne un’altra ragazza, una 22enne, ma anche questa storia si è conclusa in malo modo visto che lo stesso sta subendo un altro processo, questa volta con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti. Non è chiaro come finirà questo procedimento giudiziario ma al gruppo si è unita anche una terza ragazza, che ha denunciato lo stesso Edoardo, che nella vita fa l’insegnante, in quanto le avrebbe puntato un coltello alla gola durante un litigio, colpendola inoltre con dei pugni e dei calci.

MORDE LA FIDANZATA SULLA GUANCIA: ECCO COS’ACCADDE

Ovviamente queste ultime accuse sono ancora tutte da dimostrare, essendoci dei processi e delle indagini in corso, ma fanno comunque riflettere sulla presunta natura violenta dell’imputato. La notizia che fa certamente più discutere è però quella del morso alla fidanzata, drammatico siparietto avvenuto il 5 marzo del 2017 quando la coppia si trovava in un albergo per una festa.

Durante la serata la fidanzata ha un attacco di gelosia e dà uno schiaffo ad Edoardo, ma lui di risposta la getta a terra. Viene quindi invitato a lasciare l’albergo ed è lì che la ragazza strappa accidentalmente il bottone del capotto, ricevendo un morso alla guancia. Secondo il tribunale la violenza sarebbe proseguita anche dopo, in macchina, ma nonostante ciò è arrivata una condanna di soli 9 mesi.