Morena Farfante: da Mario Cusitore ad Alessio Pili Stella

Morena Farfante è una delle dame più belle del trono over di Uomini e donne. Vive a Catania e lavora come PRO Make Up Artist. Durante i primi mesi di permanenza nel parterre del trono over, Morena ha colpito tutti per la sua indiscutibile bellezza. Dopo essere uscita con Matteo, tuttavia, ha avuto una frequentazione più continua con Mario Cusitore. Il cavaliere napoletano, dopo il suo ritorno nel parterre come cavaliere del trono over, è uscito non solo con Morena, ma anche con Margherita.

Tra Morena e Mario, l’attrazione è stata subito molto forte al punto che i due hanno avuto anche incontri intimi. Nonostante tutto, però, tra i due, non è scattata la scintilla e la frequentazione tra i due si è chiusa definitivamente. Morena, tuttavia, ha scelto di restare nel parterre uscendo con altre persone.

Morena Farfante e la proposta di Alessio Pili Stella

Tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 28 gennaio 2025 c’è anche Morena Farfante che raggiunge il centro dello studio per un confronto con Alessio Pili Stella che sta uscendo anche con Francesca. Il cavaliere, tuttavia, nella puntata odierna del dating show di canale 5, annuncia di voler chiudere definitivamente con Francesca con cui ha capito di non provare gli stessi sentimenti della dama.

Alessio, inoltre, ribadisce di essere molto interessato a Morena e di voler ricominciare a frequentare dopo averlo fatto circa un mese fa senza successo. _Alessio, così, rivolge un invito ufficiale a Morena chiedendole di uscire con lui. Per il cavaliere e la dama del trono over potrebbe essere realmente un nuovo inizio del loro rapporto.

