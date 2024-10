Morena Farfante: dall’appuntamento alla discussione con Mario Cusitore a Uomini e Donne

Puntata elettrizzante quella di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 10 ottobre 2024, che vedrà al centro dello studio Mario Cusitore. Il cavaliere napoletano è tornato ufficialmente in trasmissione per partecipare al trono over ed è diventato subito uno dei più corteggiati. Non volendo chiudere le porte a nessuna dama in particolare, Mario sta attualmente uscendo con Margherita Aiello, Maura Vitale e Morena Farfante con cui, oggi, si ritrova al centro dello studio per un confronto. Durante la discussione in studio, Maura decide di chiudere la conoscenza non essendoci i presupposti per continuare mentre Margherita appare molto entusiasta al punto che svela che Mario avrebbe voluto che lei lo raggiungesse in camera.

Mario Cusitore e Margherita: "Ci siamo baciati e abbiamo dormito insieme"/ Morena sbotta a Uomini e Donne

Discorso diverso, invece, per Morena Farfante che, dopo aver ascoltato il racconto degli altri appuntamenti di Mario, punterà il dito contro il cavaliere napoletano. “Ma non ti vergogni?“, sbotta la dama non tollerando l’atteggiamento di Cusitore.

Morena Farfante e Mario Cusitore: dalla lite alla notte insieme

Nonostante la discussione nella puntata odierna di Uomini e Donne, Morena Farfante e Mario Cusitore non chiuderanno, almeno per il momento, la conoscenza. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, nelle prossime puntate, Mario svelerà di essere andato a letto con Morena. La dama, di fronte a tale rivelazione, non nasconderà di essere totalmente delusa dall’atteggiamento del cavaliere. Morena, infatti, non avrebbe mai voluto raccontare l’accaduto.

Margherita Aiello: chi è la dama di Uomini e Donne/ "Mario Cusitore voleva che mi fermassi da lui"

Le parole del cavaliere napoletano scateneranno una dura discussione in studio con molti protagonisti che punteranno il dito contro il cavaliere soprattutto per le modalità con cui farà la fatale confessione. La rivelazione di Mario porterà così ad una frattura insanabile del rapporto con Morena che, arrivata in studio per cercare l’amore, si allontanerà dal cavaliere napoletano, convinta che non sia lui l’uomo giusto.