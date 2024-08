Morning News, la gaffe delle inviata con un’ospite: “Stagione dell’amore? Sono divorziata”

La primavera è la stagione dell’amore ma per l’inviata di Morning News anche l’estate è adatta per far nascere brevi flirt estivi oppure grandi storie d’amore. Nella puntata di questa mattina, giovedì 8 agosto 2024, di Morning News, talk di Canale 5 condotto dall’ex inviato dell’Isola e giornalista Dario Maltese, la giovane inviata ha raggiunto i bagnanti della spiaggia di San Benedetto del Tronto per fare le solite quattro chiacchiere sotto l’ombrellone. La sua domanda ad una signora, però, si è trasformata involontariamente in una clamorosa e divertente gaffe.

Nel dettaglio l’inviata del talk estivo di Canale5 ha chiesto alla donna: “Cosa ne pensa dell’estate? È vero che è la stagione dell’amore?” Domanda posta alla persona sbagliata, però, che prontamente ha risposto: “Ma che ne so…sono divorziata, sono…Si probabilmente si.” La scambio di battute ha creato un leggero imbarazzo in studio ma anche le risate di tutti i presenti. Lo stesso conduttore Dario Maltese, infatti, non è riuscito a trattenere le risate. Insomma piccola gaffe divertente nella puntata di oggi di Morning News.

Morning News, la surreale gaffe dell’inviata diventa virale sui social: ironia web

Inutile dire che in pochissimo tempo il video dell’inviata di Morning News spiazzata dalla risposta ha fatto il giro del web diventando subito virale. Molti utenti si sono riversati sui social per commentare con ironia e sarcasmo. In molti hanno sottolineato come la stagione dell’amore sia in realtà la primavera, mentre altri hanno ricondiviso il video con tanto di emoticon divertite e con le lacrime agli occhi dalle risate. Altri invece hanno fatto battute sul livello del giornalismo italiano.

