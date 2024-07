MotoGp, Franco Morbidelli chiama Valentino Rossi/ “Io in VR46? Sarebbe fantastico, si chiuderebbe un cerchio”

Franco Morbidelli tra presente e futuro: il pilota romano è reduce da un weekend che lo fa ben sperare e che sembra testimoniare il suo ritorno nell’élite della MotoGp, ma è anche un segnale in vista della prossima stagione. Infatti, il trend positivo di cui è protagonista potrebbe aiutarlo in ottica mercato, perché col trasferimento della squadra Prima-Pramac in Yamaha, Morbidelli sembra destinato a dire addio al team di Paolo Campinoti e a trovarsi una nuova sistemazione.

La prima scelta sembra essere VR46, il team di Valentino Rossi: lo ha confermato lo stesso pilota ai microfoni di Sky Sport MotoGp al termine della gara del Sachsenring, aprendo ufficialmente alla possibilità di prendere il posto di Marco Bezzecchi e di continuare a guidare una Ducati. Di fatto, Morbidelli resterebbe in “famiglia” e per lui sarebbe una sorta di «chiusura del cerchio», come ha detto lui stesso. «Mi piacerebbe, sarebbe una storia fantastica», ha aggiunto Morbidelli, ricordando che è merito loro se è diventato il pilota e la persona che è attualmente.

MOTOGP, FRANCO MORBIDELLI E IL SOGNO DI UNA VITTORIA CON VR46

C’è grande riconoscenza nelle parole di Franco Morbidelli per VR46: «Devo tantissimo a tutto il gruppo, non solo a Vale (Rossi, ndr)». Per il pilota l’obiettivo ora è provare a tornare a vincere quest’anno con Pramac, perché «sarebbe fantastico», ma lo stuzzica sicuramente l’idea di farlo con il team di Valentino Rossi. «Farlo con VR46…non ci voglio neanche pensare», ha ammesso Morbidelli, che è senza dubbio uno dei piloti più talentuosi e vincenti usciti dall’Academy del “Dottore”, dove ora potrebbe tornare anche per rilanciare la sua carriera.

Infatti, Franco Morbidelli è uno dei piloti che non ha ancora svelato le sue carte riguardo le sue prospettive future, eppure i segnali che possa tornare al team VR46 ci sono tutti. Ci sono le sue dichiarazioni, ma anche le prestazioni, perché in Germania si è rivisto un pilota combattivo e in battaglia per le posizioni di vertice, che non si è risparmiato, a conferma che può essere protagonista nella prossima stagione di MotoGp.











