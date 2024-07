A partire dall’estate 2024 è possibile sottoscrivere un mutuo casa con Poste Italiane. A differenza delle tradizionali banche offline e online il gruppo italiano ha deciso di lanciare sei offerte a cui poter aderire entro il 31 ottobre di quest’anno.

I primi dati raccolti in questo 2024 fanno credere che il mercato immobiliare sia in crescita (seppur lievemente). Se è pur vero che ancora non siamo ai livelli “pre crisi” allo stesso tempo possiamo dire che la stabilizzazione dei tassi BCE ha aiutato parecchio l’intero settore.

Mutuo casa con Poste Italiane: tutte le proposte del gruppo italiano

Prima di valutare se sottoscrivere un mutuo di una casa con Poste Italiane o con qualunque altra banca è bene approfondire i dettagli delle proposte (attualmente soltanto sei e valide entro il 31 ottobre 2024).

In un periodo storico dove c’è una lieve ripresa (aumento dell’età media a 41 anni e più surroghe rispetto allo scorso anno) anche Poste Italiane ha deciso di lanciarsi nel mercato immobiliare ma soltanto mediante il “Bancoposta”.

La proposta è valida sia per chi approccia al mutuo per la prima casa (con tanto di detrazioni fiscali) ma anche per chi ne sta comprando una seconda.

Mutuo BancoPosta Giovani

La prima offerta di Poste Italiane è riservata agli under 36 e prende il nome di “Mutuo BancoPosta Giovani“. Il gruppo offre la possibilità di accendere un mutuo con durata tra 10 e 40 anni a tasso sia fisso che variabile e finanziando fino all’80% del valore dell’immobile.

Le convenienze sono piuttosto evidenti: intanto la possibilità di sospendere una rata e cambiare il piano di ammortamento all’esigenza. E inoltre godere per uno o due anni del solo pagamento degli interessi (riducendo così la rata mensile).

Mutuo BancoPosta Ristrutturazione e Surroga

L’altra proposta riguarda la sottoscrizione del “Mutuo BancoPosta Ristrutturazione“ riservata a coloro che vogliono ottenere il finanziamento per una durata variabile tra i 10 e i 30 anni.

Mentre l’ulteriore offerta riguarda il “Mutuo BancoPosta Surroga”. Si tratta di una proposta che mira a far pagare l’importo residuo (dell’accordo precedente) ad una rata più conveniente e con una durata variabile tra i dieci e i trent’anni.

Ma le offerte del mutuo con Poste Italiane non finiscono qui. Infatti aderendo al “Mutuo BancoPosta Sostituzione + Ristrutturazione” è possibile pagare una rata poco più alta di quella originaria ma il residuo si potrà spendere in lavori di ristrutturazione.

Infine Poste Italiane propone il “Mutuo BancoPosta Sostituzione + Liquidità” che è simile all’offerta precedente ma con la differenza che la quota extra è “liquida” e destinabile a coprire delle eventuali spese impreviste.