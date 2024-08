My Spy, diretto da Peter Segal

Martedì 20 agosto, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action comedy del 2020 dal titolo My Spy. La regia è di Peter Segal, che ha diretto Adam Sandler in ben tre film (Terapia d’urto, 50 volte il primo bacio e L’altra sporca ultima meta), Eddie Murphy ne La famiglia del professore matto e Jennifer Lopez in Ricomincio da me.

Protagonista DI My Spy è Dave Bautista, ex campione di wrestling che si è dato al cinema girando importanti produzioni come la saga dei Guardiani della Galassia e Blade Runner 2049. Al suo fianco troviamo la piccola Chloe Coleman che ha reicitato anche in Avatar – La via dell’acqua, 65 – Fuga dalla Terra e Marry me – Sposami. Completano il cast Kristen Schaal, Greg Brik e Parisa-Fiz HenleyLa musica del film è stata affidata al musicista e compositore inglese Dominic Lewis, autore di molte colonne sonore televisive e cinematografiche, tra le quali: Tacchini in fuga e Monster & Co, la serie televisiva.

La trama del film My Spy: un agente segreto diventa il baby sitter di una bimba

La storia di My Spy è incentrata su un agente della Cia, JJ, dal carattere burbero e crudele, il quale dopo aver fallito un’importante operazione, si ritrova declassato e, pertanto, gli vengono affidati solo incarichi minori. La sua nuova missione consiste nello spiare la famiglia della piccola Sophie, una bambina molto sveglia e astuta.

La piccola, pur avendo solo 9 anni, comprende subito che JJ è un agente che lavora sotto copertura e, ne deduce che lei e la sua famiglia sono sorvegliati speciali. Grazie alle telecamere nascoste, la piccola Sophie, che è davvero arguta, provoca il fallimento della copertura dell’agente, che si ritrova nuovamente di fronte ad un fallimento.

La bimba, tuttavia, è disposta a mantenere il segreto a patto che JJ obbedisca ad ogni suo ordine e capriccio, infatti, l’obbiettivo di Sophie è quello di costringere l’agente a trascorrere più tempo possibile con lei, per insegnarle tutti i segreti per diventare una spia perfetta.