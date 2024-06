RICOMINCIO DA ME, CANALE 5/ Curiosità, trama e cast del film con Jennifer Lopez in streaming su Infinity

Ricomincio da me, le curiosità sul film con Jennifer Lopez in diretta streaming video su Mediaset Infinity

Proviamo a indagare quali sono le curiosità della commedia romantica Ricomincio da me, in onda oggi, martedì 18 giugno, su Canale 5 alle 21:20 e contemporaneamente in diretta streaming su Mediaset Infinity e sulle piattaforme Now Tv e Sky. Ricomincio da me vanta un cast con diversi nomi celebri del mondo dello spettacolo internazionale, tra cui Milo Ventimiglia, diventato famoso poco più che ragazzo per il ruolo di Jess nella serie tv Gilmore Girls e più recentemente con la serie tv This is us nei panni di Jack Pearson.

Nel ruolo della migliore amica della protagonista di Ricomincio da me, invece, l’attrice Leah Remini, molto amica di Jennifer Lopez anche nella vita reale. Il film è una vera e propria lettera amore del regista per la sua New York, infatti è stato girato in alcuni dei luoghi più iconici della sua infanzia, come Central Park, l’Hayden Planetarium e il Ponte di Brooklyn. Inoltre le scene girate nel Value Shop sono state ambientate in una location realmente esistente, il Food Bazaar nel Queens: questo locale ha continuato ad essere aperto 24 ore su 24 anche durante le riprese, poiché il regista voleva ricreare l’atmosfera reale del posto, con i clienti veri che affollavano il negozio. Per quanto riguarda Jennifer Lopez, l’attrice sta vivendo un momento piuttosto difficile, a causa dell’imminente divorzio da Ben Affleck. L’artista ha cancellato il tour statunitense proprio per potersi occupare della sua vita familiare, ma è pronta a tornare in pista il prossimo anno.

Il cast del film Ricomincio da me, diretto da Peter Segal

Il film del 2018 dal titolo Ricomincio da me è diretto dal regista Peter Segal, diventato celebre per l’assidua collaborazione con l’attore Adam Sandler in pellicole come Terapia d’urto (2003), 50 volte il primo bacio (2004) e L’altra sporca ultima meta (2005).

La protagonista del film Ricomincio da me è interpretata dall’attrice e star del pop latino commerciale Jennifer Lopez, interprete di numerose commedie romantiche, tra cui Prima o poi mi sposo (2001), Shall We Dance? (2004) e Il ragazzo della porta accanto (2015). Al suo fianco l’attrice, cantante e ballerina statunitense Vanessa Hudgens, molto amata dal pubblico per il personaggio di Gabriella Montez in High School Musical. Nel cast di Ricomincio da me anche: Leah Remini, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Freddie Stroma, Milo Ventimiglia, Treat Williams e Larry Miller.

La trama del film Ricomincio da me: il tema del lavoro e delle difficoltà dopo i 40 anni

Ricomincio da me racconta la storia di Maya Vargas (Jennifer Lopez), una donna di 40 anni intraprendente e esperta nel suo ruolo diaddetta alle vendite in una catena di supermercati, nella periferia della Grande Mela.

Purtroppo non avendo conseguito la laurea e non essendo più molto giovane non riesce a raggiungere la posizione lavorativa che meriterebbe.

Nonostante abbia una bella famiglia e un compagno, Trey (Milo Ventimiglia), innamorato pazzamente di lei, Maya si sente particolarmente insoddisfatta della propria vita.

Tutto cambia quando un giorno viene convocata da un’importante azienda del centro di New York, la Franklin & Clarke, che desidera proporle una posizione di rilievo dato il suo curriculum eccezionale.

È così che la protagonista scopre che i suoi più cari amici hanno creato per lei un profilo in cui risulta avere conseguito la laurea, essere amica del Presidente Obama e sapere parlare fluentemente cinese.

All’inizio Maya è confusa ma decide comunque di sfruttare questa opportunità dimostrando che le sue capacità valgono più di qualunque titolo di studio. Giorno dopo giorno questa enorme bugia diventerà sempre più insostenibile e la donna dovrà scegliere se continuare ad approfittare di questa menzogna o svelare a tutti la verità.

