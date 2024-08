Nabucco, La Grande Opera all’Arena di Verona: anticipazioni dell’appuntamento su Rai 3

Stasera, lunedì 26 agosto, alle 21.20 su Rai 3, rivivremo l’emozione dell’opera più celebre di Giuseppe Verdi, Nabucco, direttamente dalla spettacolare cornice dell’Arena di Verona. Torna infatti in onda La Grande Opera dall’Arena di Verona, che grazie alla narrazione di Luca Zingaretti, guiderà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso le vicende bibliche e le lotte per la libertà che hanno ispirato questo capolavoro.

Alla regia ritroviamo Arnaud Bernard, che offre una lettura originale di Nabucco, trasportandoci nel cuore del Risorgimento italiano. Le vicende degli ebrei prigionieri a Babilonia diventano così un potente simbolo della lotta per l’indipendenza italiana. La maestosità dell’Arena di Verona, con le sue scenografie imponenti, favorisce un impatto visivo ancor più forte e coinvolgente di questa rappresentazione.

Nabucco, il cast dell’opera all’Arena di Verona e la diretta streaming

Sotto la bacchetta del maestro Daniel Oren, l’Orchestra e il Coro della Fondazione Arena di Verona offrono al pubblico di Rai 3, oltre che a quello dell’Arena di Verona, una performance straordinaria. Il coro, con il celebre “Va, pensiero”, è pronto ad incantare con la sua potenza e intonazione. Sul palco, ad esibirsi, c’è un cast di prim’ordine, parliamo di: Sebastian Catana nei panni di Nabucco, Ewa Płonka in quelli di Abigaille, Francesca Di Sauro dè invece Fenena; Abramo Rosalen è Zaccaria; Samuele Simoncini interpreta Ismaele.

Grazie alla regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo, anche chi non ha mai assistito a un’opera lirica potrà apprezzare la bellezza e la forza di Nabucco. L’opera oin questione è, d’altronde, una storia che parla a tutti, indipendentemente dall’età o dalla preparazione musicale. È un inno alla libertà, alla speranza e alla forza dello spirito umano. Il Nabucco, La Grande Opera all’Arena di Verona, va in onda questa sera su Rai 3, ma è possibile seguire lo spettacolo anche in diretta streaming, attraverso il sito di Raiplay.