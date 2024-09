Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Nadia Cocconcelli e il marito Angelo Sotgiu, volto noto del mondo della musica e dello spettacolo. Il cantante de I Ricchi e Poveri, infatti, è felicemente sposato da più di 40 anni con la moglie Nadia Cocconcelli, una donna che ha conosciuto per caso proprio nel mondo dello spettacolo. In realtà a fare da tramite è stato il grande Pippo Baudo, visto che all’epoca del loro incontro lui stava cercando il successo con I Ricchi e Poveri, mentre lei muoveva i primi passi nel mondo della tv come ballerina e cantante. L’incontro tra i due ha lasciato il segno, visto che da quel momento non si sono più lasciati. Anzi poco dopo la coppia ha deciso di unirsi in matrimonio celebrando le nozze nella chiesa di Polanesi che vengono trasmesse in diretta nel programma “Superclassifica Show”.

Gaia Gozzi, ex e fidanzato Daniele Dezi/ "Ho sofferto nella vita, dimenticavo di cercare la mia felicità"

Dall’incontro durante lo spettacolo Teatro Music Hall di Pippo Baudo all’altare il passo è stato davvero breve, ma da allora Nadia Cocconcelli e il marito Angelo Sotgiu non si sono mai più lasciati!

La storia d’amore tra Nadia Cocconcelli e il marito Angelo Sotgiu

Dopo il matrimonio Nadia Cocconcelli, la moglie Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e della televisione per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. Dal loro amore, infatti, sono nati due splendidi figli Elena e Daniele a cui sono entrambi legatissimi. Eppure all’inizio della loro conoscenza la moglie di Angelo Sotgiu ha dovuto sopportare anche le tantissimi voci di gossip sul rapporto tra il marito ed Angela Brambati, la brunetta dei Ricchi e Poveri. Tra i due, infatti, c’è stato un flirt confermato anche dalla cantante: “prima del primo Sanremo. All’inizio ci avevo un po’ sofferto, poi ha prevalso l’affetto. La verità è che eravamo troppo giovani. Siamo come fratello e sorella”.

Denise Esposito, compagna di Gigi D'Alessio/ Lo sfogo sulle polemiche: "Non sono mai stato un put***iere!"

In realtà il grande amore di Angelo Sotgiu è stato ed è la moglie Nadia Cocconcelli, anche se il cantante dei Ricchi e Poveri ad una domanda sulla storia passata con la collega ha confessato: “Ho amato molto Angela”.