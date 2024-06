Naska sulla lite con Fedez: “Labbro spaccato e sputi addosso, ho il referto medico”/ Silenzio rotto a FarWest

FarWest, Naska sulla lite contro Fedez: “Mi ha spaccato il labbro e sputato addosso, ho il referto medico”

Dalla puntata di FarWest trasmessa ieri sera, lunedì 24 giugno 2024, è emerso un quadro agghiacciante su alcune oscure vicende degli ultimi mesi che vedono coinvolto Fedez, tra persone traumatizzate, verità nascoste e silenzi comprati che rischiano di compromettere l’immagine del rapper. Nel programma di Salvo Sottile oltre ad una testimonianza choc sull’aggressione a Cristiano Iovino si è tornati a parlare anche di un’altra lite di Fedez, questa volta con protagonista Naska, il rapper Diego Caterbetti. E nel dettaglio, Naska, raggiunto dalla giornalista Rebecca Pecori, ha fornito la sua versione dei fatti sulla lite con Fedez.

Innanzitutto il suo collaboratore ha premesso: “Lui [Fedez, ndr] gli ha tirato uno schiaffo da dietro, saltando. A me ha preso di striscio, a lui ha fatto male. A me ha sputato addosso. Sì sì, proprio Fedez ha sputato addosso a me. Però lo ha fatto con uno davanti, era uno di un metro e novanta che pesa cento kg di muscoli. Era Rosiello. Gli ho detto ‘perdonami eh, guardiamoci da uomini, cosa faccio? Se devo mettermi contro di lui sì, ma contro di te che c4zz0 faccio?’”. E subito dopo Naska contro Fedez ha rivelato: “Loro facevano da scudo umano [i bodyguard di Fedez, ndr]. Avevo il labbro spaccato. Ora ho in mano un referto medico che dice che c’è stato un danno fisico. Sono andato a farmelo fare il referto, mica sono stupido.”

Lite Fedez-Naska, le due versioni non coincidono e spuntano nuovo retroscena a FarWestz

La vicenda che vede coinvolti Naska e Fedez risale al marzo scorso quando durante il release party sono iniziate a circolare le voci di un tentativo di aggressione al rapper Naska da parte di Fedez ed alcuni suoi collaboratori. E si vociferava che tutto fosse nato da un commento di troppo riguardo la situazione sentimentale di Federico Lucia, all’epoca in piena separazione con Chiara Ferragni. Successivamente lo stesso Fedez ha confessato di avergli dato uno schiaffo e spaccato il labro in una live su twitch

Tuttavia, successivamente su Instagram Naska ha fornito una versione diversa da quella di Fedez: “Lo sapete che se commentate con stupore un post riguardante qualcuno – perché la gif era di stupore, non stava ridendo – il diretto interessato può venirvi a prendere a mazzate con altre tre persone. Tre contro uno? Mezza sega!” Confermata alla giornalista di FarWest ieri sera. Insomma, il metodo contro Naska e contro Cristiano Iovino sembra seguire lo stesso schema, una sorta di ‘spedizione punitiva’ con bodyguard e collaboratori a seguito in ‘tre-quattro contro uno’.











