Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore lascia l’Italia: inizia un percorso di studi all’estero

Oggi Nathan Falco si appresta ad iniziare il suo percorso al college in Svizzera, nonostante le perplessità di mamma Elisabetta Gregoraci che non avrebbe mai voluto separarsi da lui. Alla fine ha prevalso la linea di papà Flavio, convinto che il figlio possa crescere moltissimo facendo un’esperienza del genere. Intervistato non molto tempo fa da Silvia Toffanin a Verissimo, il figlio di Elisabetta Gregorarci, oggi quattordicenne, ha raccontato come sta vivendo la sua adolescenza e il rapporto coi coetanei. “Faccio il mio, sono sempre bravo”, aveva detto.

Un giorno, però, si presentò a casa con il collo visibilmente arrossato, facendo insospettire la madre. “Mi sono spaventata perché all’inizio non avevo capito e mi sono preoccupata. Pensavo avesse litigato con qualcuno invece mi disse c’era succhiotti! Aveva il collo tutto pieno di succhiotti”, lo stupore di Elisabetta. D’altra parte il piccolo Nathan sta crescendo e comincia a vivere le prime esperienze sentimentali.

Nathan non sembra particolarmente apprezzare l’invadenza di mamma Elisabetta, ma tutto sommato la prende con filosofia. “Mi ha detto che non potevo fare così e me lo disse per una settimana e mezzo!”, la battuta dalla Toffanin. “Se ho delle fidanzate? Non ho una fidanzata ma il mio cuore è occupato diciamo”, ha detto il figlio della Gregoraci.

Chissà se adesso la sua situazione sentimentale è cambiata, di sicuro nel collegio in Svizzero scelto da papà e mamma avrà occasione di fare amicizia, ma soprattutto di vivere un’esperienza formativa esclusiva e di crescita.

