Chi è il figlio di Pago e Miriana Trevisan? Dalla relazione dei due è nato Nicola Settembre nel 2009, tre anni dopo che i due avevano cercato di ricucire il rapporto. Rapporto durato ancora poco, dato che nel 2013 hanno annunciato ufficialmente la separazione. Successivamente, Pago ha poi intrapreso una storia d’amore con Serena Enardu che aveva partecipato a Uomini e Donne prima di fidanzarsi con lui. Anche qui, esito infelice: i due si sono lasciati dopo essere stati a Temptation Island nel 2019.

Serena Enardu, chi è la fidanzata di Pago/ Lei svela sul cantante di Ora o Mai Più: "Ecco cosa mi ha colpito"

Ma cosa sappiamo di Nicola Settembre? Il figlio di Pago è stato tanto desiderato dalla famiglia, nonostante gli alti e bassi e i tira e molla che i genitori hanno dovuto affrontare nel corso del tempo. Eppure, Pago e Miriana Trevisan sono sempre rimasti in buoni rapporti per il bene del ragazzo. Il cantante, infatti, ha tenuto con sè Nicola Settembre quando l’ex moglie era al Grande Fratello Vip, un’esperienza che lo ha cambiato come padre e che fu raccontata a cuore aperto negli studi di Verissimo. All’epica, il piccolo Nicola aveva detto queste parole a Silvia Toffanin: “Ho sentito molto la sua mancanza in questi sei mesi ma ha fatto molto anche per me perché ho conosciuto meglio il mio papà“.

Chi è Pago/ Il cantante da Tale e Quale Show al GF VIP: "la cosa più bella per me è quando salgo sul palco"

Nicola Settembre, la dolce dedica di Miriana Trevisan: “Sei un dono”

Per quanto riguarda mamma Miriana Trevisan, sappiamo che Nicola Settembre è legatissimo a lei. Sempre nel salotto di Verissimo, la donna ha confessato di essere incredibilmente simile a suo figlio. La cosa che più li accomuna? Il disordine. Pago, oltretutto, aveva svelato che Nicola Settembre è estremamente geloso della mamma e non vuole che nessuno si avvicini a lei, soprattutto gli uomini. “È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così.” aveva spiegato, “È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino”.

Miriana Trevisan e l'anoressia a 15 anni "Non mi sentivo abbastanza"/ "La tv? Mi sono fermata con mio figlio"

Nato il 15 settembre 2009, Nicola Settembre è oggi un ragazzino che cresce con il meraviglioso esempio dei genitori. Proprio questi ultimi lo hanno descritto come una persona dal cuore grande, che aiuta tutti nei momenti di difficoltà. Non solo, come ha svelato Miriana Trevisan, è portato ad avere un forte senso di protezione verso chiunque gli entri nel cuore. A dimostrazione del grande amore che li lega, la donna ha anche scritto una dedica su Instagram rivolta a suo figlio: “Caro amore mio, la tua saggezza alcune volte è disarmante, sei un dono, sei il profumo più buono che una madre possa indossare.”