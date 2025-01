Nikita Pelizon entra al Grande Fratello? Lo scoop bomba delle ultime ore parla di una possibile entrata nel reality di Canale 5 dell’amica di Helena Prestes. La puntata di stasera 13 gennaio 2025 si preannuncia quindi ricchissima di colpi di scena, con dinamiche interessante e intrecci stupefacenti. Dopo lo scorso episodio in cui Alfonso Signorini ha richiamato all’ordine alcuni dei concorrenti, oggi si torna a sorridere con l’entrata di Nikita Pelizon che porterà sicuramente un po’ di brio alla casa.

Attesissime anche le doppie eliminazioni: qualcuno tra Helena Prestes, Luca Calvani, Shaila Gatta, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi, dovrà lasciare definitivamente il Grande Fratello dopo essere finito in nomination. Insomma, anche per stasera lunedì 13 gennaio è prevista un’ondata di tensione che sconvolgerà il pubblico reduce dal colpo di scena dell’uscita di Jessica Morlacchi, che ha deciso di abbandonare il reality dopo i disordini con Helena Prestes. Oggi, torna nella casa una grande alleata della modella: Nikita Pelizon. Si tratta della vincitrice del Grande Fratello Vip durante la settima edizione. Oggi è pronta a sostenere la sua cara amica e a supportarla nel difficile momento dell’eliminazione.

Nikita Pelizon entra al Grande Fratello: il rapporto speciale con Helena Prestes e come si sono conosciute

Come si sono conosciute Helena Prestes e Nikita Pelizon? Le due hanno fatto amicizia a Pechino Express nel 2022, stringendo un legame molto profondo. Da subito hanno scoperto di essere molto affini e in poco tempo si sono rivelate grandi complici. Nikita Pelizon nelle ultime settimane, vedendo la modella coinvolta in dinamiche parecchio intricate, ha sempre cercato di sostenerla sui social incoraggiando il pubblico a votarla per farla rimanere all’interno del reality. Di certo si prevede grande felicità per Helena Prestes, che ritroverà un po’ di serenità con una vera amica e supporter.

L’emozione per la nuova puntata del Grande Fratello di oggi 13 gennaio 2024 è altissima. Si prevedono momenti di intensa commozione e grande stupore: Helena non aspetta l’entrata di Nikita Pelizon! Oltre a questo si parlerà di tanto altro, come le ultime diatribe nella casa tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso, o lo screzio tra Maxime Mbanda e Zeudi Di Palma. Non mancheranno i momenti di lacrime, i rimproveri di Alfonso Signorini e i commenti delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Appuntamento dunque a stasera a partire dalle 21.30 su Canale 5 per vedere l’entrata di Nikita Pelizon al Grande Fratello!