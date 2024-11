Nina Zilli nuovo infortunio a Ballando con le stelle 2024: “Grossa contusione e costole rotte”

A causa del brutto infortunio che l’ha colpita Nina Zilli con Pasquale La Rocca è stata costretta a fermarsi da Ballando con le stelle 2024, e nella puntata di questa sera si giocano il tutto e per tutto allo spareggio e invece un nuovo infortunio l’ha costretta al ritiro definitivo. Nina Zilli ha ripercorso il suo infortunio, prima si è rotta tre costole e poi si è quasi rotta il piede e per questo è stata costretta a lasciare lo show. Nella clip introduttiva della puntata, registrata ieri, ha confessato: “Le costole sono sempre rotte e si aggiusteranno con molta calma per i dolori fortissimi non ci sono più sono un ricordo lontano quindi mi sento pronta.” “Sarà un riprenderci quel posto che abbiamo lasciato perché è nostro” ha ammesso Pasquale La Rocca a cui ha fatto eco la cantante.

Nina Zilli ha confessato di essere pronta e carica per ritornare in pista e vincere il ripescaggio di Ballando con le stelle 2024, tuttavia, c’è una svolta spiacevole. È Milly Carlucci che svela che cosa è successo dopo: c’è stato un nuovo infortunio di Nina Zilli. La conduttrice ha spiegato: “Nina e Pasquale cominciano a provare e lei ad un certo punto si piega da una parte e viene fuori il fatto che dopo una notte che non ha dormito è stata male ecc ha una grossa contusione con un’altra costola incrinata.” Per questo motivo dopo una serie di consultazioni dovute alla gravità dell’infortunio ha deciso di non poter ballare: “Non posso fare altro perché avevo preparato una coreografia incredibile e complessa ma siccome è successo niente non c’è stato tempo di pensare o altro ma solo di piangere. Stasera devo dire che sono anche contenta di essere qui con il sorriso.”

È stata costretta di nuovo al ritiro per infortunio Nina Zilla da Ballando con le stelle 2024. La cantante e Pasquale La Rocca hanno abbandonato di nuovo lo show. Ad ufficializzare il loro ritiro è stata Milly Carlucci: “È chiaro che Nina non può ballare quindi si ritira ed è fuori dalla gara.” Tra gli applausi scoscianti del pubblico e con molta amarezza e delusione la cantante è stata costretta ad abbandonare. Subito dopo Milly Carlucci ha chiamato in pista la maestra Giada Lini per dimostrare a tutti la complessa e difficile coreografia che la cantante ed il suo maestro avevano preparato. Un Tango molto sensuale e originale. E tra le lacrime di Pasquale La Rocca e la delusione di Nina Zilli si conclude così senza giocarsela allo spareggio l’avventura della cantante a Ballando con le stelle 2024