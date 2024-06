Noemi Bocchi, chi è la fidanzata di Francesco Totti/ Un matrimonio alle spalle e due figli

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Totti e la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, l’ex numero 10 della Roma ha ritrovato l’amore tra le braccia della ex moglie del dirigente del Tivoli Mario Caucci. Un amore iniziato nel 2021 molto prima dell’annuncio ufficiale della separazione dalla ex moglie Ilary Blasi e c’è chi dice che sia stata proprio Noemi la causa della fine del matrimonio. In realtà da tempo si rincorrevano voci di un possibile flirt tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e Noemi Bocchi. Tutto è iniziato quando la donna è scappata da un famoso locale della capitale per raggiungere Francesco Totti vittima di un piccolo incidente. Una visita sospetta che ha fatto ingigantire un gossip che da tempo circolava nella capitale.

Poco tempo dopo Francesco Totti e la fidanzata Noemi Bocchi sono usciti alla scoperto confermando il loro amore. Ma chi è la nuova compagna di Francesco Totti? Conosciamola meglio!

Chi è Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti?

Dopo Ilary Blasi, Francesco Totti si è innamorato di Noemi Bocchi. Un amore vissuto a lungo lontano da occhi indiscreti e fatto di fughe d’amore fino alla conferma ufficiale da parte della coppia. Oramai non si nascondono più, anzi i due si scambiano messaggi d’amore anche sui rispettivi social a conferma che il loro è un grande amore e non un fuoco di paglia. Nonostante la differenza di età, ben 11 anni, l’ex campione della Roma è sempre più innamorato della sua Noemi Bocchi. La donna, dopo aver conseguito la Laurea alla Lumsa in economia aziendale e bancaria, lavora come designer floreale.

In passato Noemi è stata sposata con Tivoli Mario Caucci, ex dirigente del Tivoli. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: un maschio e una femmina, che hanno 11 e 9 anni a cui Noemi è legatissima e che ha cercato sempre di proteggere una volta finita nell’occhio del gossip Una famiglia allargata, visto che anche Francesco Totti è papà di tre bambini nati dal matrimonio con Ilary Blasi!











