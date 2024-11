Pesanti accuse per le Non è la Rai al Grande Fratello 2024: Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi voltafaccia?

Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi sono finite al centro di un’accesa polemica nella Casa del Grande Fratello 2024. Dopo l’attacco di Beatrice Luzzi, che ha definito le Non è la Rai delle ‘voltafaccia’, anche Yulia Bruschi e Giglio hanno trovato poco sincero il loro comportamento alle nomination. Per Yulia, le due giocherebbero di strategia, facendo nomination comode e non quelle che vorrebbero fare davvero, il tutto per quieto vivere.

In diretta, Pamela nega le accuse, dichiarando: “Il voto di ognuno di noi vada rispettato. E soprattutto, non si può sapere perché io ho votato, il motivo per cui ho votato quella persona e non un’altra. Ogni voto può cambiare.” Dallo studio, Beatrice Luzzi interviene nuovamente contro le due concorrenti, ribadendo di non trovarle sincere: “Votare Federica l’ho trovata una cosa particolarmente ‘vigliacca’. A me piacerebbe che la veemenza che mostra spesso Pamela si trasformasse in coraggio, quello di giocare davvero e con carte vere. Io penso che voi vi potreste permettere anche di andare un po’ più a fondo e giocare con più coraggio.”

Eleonora Cecere critica le amiche: “Non sono sincere”

Pamela Petrarolo però non ci sta, e fa notare di non essere stata l’unica a giocare in questo modo al Grande Fratello 2024: “Mi sembra un po’ un accanimento, perché non solo noi abbiamo votato Federica quella sera o Clayton un’altra sera. Non penso che queste votazioni che abbiamo fatto noi non le hanno fatte anche gli altri.” Eppure, dallo studio, Eleonora Cecere, l’altra Non è la Rai uscita per motivi personali, si dice d’accordo con Yulia e critica le amiche: “Da telespettatrice la sto notando, perché vedo che hanno da ridire su determinati concorrenti ma arrivano alle nomination e fanno un altro nome. Se fossero un po’ più sincere e dicessero la verità, il gioco si farebbe anche più sincero.”