Dopo l’annuncio della malattia di Oliviero Toscani al Corriere della Sera, si è scatenato il finimondo sul versante no-vax. Secondo questi ultimi, il “male incurabile” del famoso fotografo sarebbe stato causato proprio dal vaccino contro il Covid-19, al quale Oliviero Toscani si sarebbe sottoposti negli scorsi anni. Su X (ex Twitter), volano commenti di ogni tipo, con diversi post che (senza basi scientifiche) accusano alcune sostanze presenti nei vaccini di aver causato la malattia di cui soffre l’artista, ovvero l’amiloidosi. Il male incurabile di Oliviero Toscani è una gravissima condizione che riguarda le proteine nell’organismo, e che va a colpire quindi diversi organi del sistema immunitario, rendendo il corpo sempre più debole.

A sconvolgere i suoi fan sono bastate le poche parole del fotografo, che ha dichiarato che non sa quanto gli resta da vivere. “In pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo”, ha dichiarato al Corriere della Sera: “E si muore. Non c’è cura”. Un destino segnato quello di Oliviero Toscani, che si è però prestato come “cavia” per un trattamento sperimentale sull’amiloidosi. Nell’ottobre scorso era già finito in ospedale dopo aver contrato il virus Covid-19, ammettendo di essere stato preso per i capelli. “Penso di essere stato anche morto per qualche minuto”, racconta “ricordo una cosa astratta di colori un po’ psichedelici”.

Oliviero Toscani durante il Covid-19: “Chi non si vaccina è un cre**no”

Oliviero Toscani si è mostrato in una foto in cui è irriconoscibile a causa della malattia, ammettendo di aver perso ben 40 chili in un anno e di non riuscire a bere e a mangiare a causa dei medicinali che assume in questo periodo. Intanto, nell’era del complottismo sorgono le ipotesi più disparate come la dichiarazione del professor Paolo Becchi, famoso no-vax che ha scritto in un post: “La triste fine di Toscani a cui il boomerangdel vaccino (e delle sue ‘azzate a riguardo) è arrivato in modo particolarmente pesante”. Una vera e propria presa di posizione quella di alcuni utenti, che hanno continuato scrivendo cose come: “Chissà se tornando indietro a quei giorni il simpatico Oliviero rifarebbe quelle inoculazioni di siero sperimentale che tanto sembrano avergli fatto bene…”.

Insomma, secondo alcune persone il fotografo si sarebbe ammalato proprio a causa dei vaccini. Già all’epoca, nel pieno della pandemia, le sue parole a La Zanzara avevano sconvolto i no-vax, sostenendo l’efficacia del vaccino e spiegando di essere totalmente d’accordo a questa misura di contenimento. Oliviero Toscani ha sempre sostenuto l’obbligo del vaccino, appellando come “cre***i” coloro che non vogliono farlo per “educazione verso sé stessi e gli altri”. Dopo le sue dichiarazioni, il fotoreporter è stato preso di mira dalla comunità no-vax che non lo ha perdonato nemmeno durante il triste periodo della sua malattia.