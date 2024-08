Sull’omicidio di Francesca Deidda sta indagando anche la nota criminologa Roberta Bruzzone, già opinionista di numerosi programmi tv, nonché consulente di Louis Dassilva, l’uomo arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Ebbene, la dottoressa è stata assunta come consulente dell’avvocato Gianfranco Piscitelli, già legale di Andrea Deidda, il fratello minore della vittima. Ricordiamo che la donna era data per scomparsa lo scorso 10 maggio, per poi essere ritrovata in un sacco, cadavere, in quel di San Vito, in Sardegna.

Per l’omicidio della donna è stato arrestato il marito 43enne Igor Sollai, che continua a restare in carcere nonostante si professi innocente, considerandosi totalmente estraneo ai fatti e continuando a raccontare la sua versione secondo cui avrebbe accompagnato la moglie in una comunità, e l’ultima volta che l’ha vista era in vita. Le indagini sull’omicidio di Francesca Deidda sembrano però spingere verso un’altra direzione anche perchè nelle scorse settimane gli inquirenti hanno rinvenuto delle tracce di sangue sull’auto della vittima nonché nell’abitazione dei due, sul divano di casa, che farebbero pensare ad un assassinio avvenuto appunto fra le mura domestiche, quindi un trasferimento del corpo senza vita della donna in auto e poi un abbandono nei campi.

OMICIDIO FRANCESCA DEIDDA, BRUZZONE: “OCCULTAMENTO MOLTO COMPLESSO…”

Ad avvalorare questa tesi anche il fatto che l’ultima cella agganciata dal telefono di Igor Sollai così come quello della vittima, sia proprio nella zona di San Vito. Inoltre il luogo dove è stato rinvenuto il cadavere è quanto meno sospetto visto che vi sarebbero delle piantine che sembrerebbero essere state piantate di recente, come per occultare ulteriormente il corpo.

Ma c’è di più perchè per la dottoressa Roberta Bruzzone, l’opera di occultamento sarebbe complessa, come si legge su L’Unione Sarda, di conseguenza si potrebbe ipotizzare la presenza di un complice. Uno scenario fino ad oggi mai ipotizzato quello di eventuali altre persone coinvolte nell’omicidio di Francesca Deidda, che ovviamente potrebbero cambiare completamente la situazione: staremo a vedere quello che emergerà.

