Anche stamane il programma di Canale 5, Morning News, ha dato ampio spazio al caso dell’omicidio Pierina Paganelli per cui, ricordiamo, resta in carcere Louis Dassilva, il vicino di casa, unico indagato di questa vicenda. Le telecamere del talk di Canale 5 hanno intercettato Valerio Bartolucci, la moglie dell’arrestato, dopo che la stessa è andata a trovare appunto Louis in carcere, prima volta che i due si sono visti. “Come è andato questo colloquio? Bene, l’ho trovato triste, un po’ scoraggiato, perchè secondo me ti rode stare in carcere se sei innocente (dice Valeria riferendosi all’omicidio Pierina Paganelli ndr), io sono convinta al 2000 per cento che sia innocente, l’ho visto con i miei occhi. Aspetto con ottimismo e fiducia la decisione del riesame”.

Louis Dassilva ha una famiglia in Senegal e a riguardo Valeria Bortolucci ha spiegato: “La famiglia sa solamente che è accusato dell’omicidio Pierina Paganelli, sono totalmente increduli e sanno che non è possibile una cosa del genere. L’incontro è stato emozionante? Certo, una lacrimuccia voleva uscire ma poi mi sono trattenuta. Mi sembrava una situazione totalmente irreale, poi ci siamo abbracciati, io avrei voluto portarmelo a casa ma mi hanno detto che non era possibile”, ha concluso Valeria in maniera ironica.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, VALERIA VS MANUELA: “LE FAREI UNA INCISIONE…”

Morning News, oltre all’intervista a Valeria, ha mandato in onda anche un vocale inedito della stessa Valeria rivolto a Manuela Bianchi, non riguardante strettamente l’omicidio Pierina Paganelli: “Adesso forse riesci a capire perchè le vorrei fare una incisione senza neanche addormentarla, a Y come durante le autopsie, perchè lei voleva vincere la guerra senza fare prigionieri e pensava di essere talmente furba che non solo mi avrebbe rubato il marito, ma mi avrebbe proprio privata anche di quel bracciolo di dignità che mi sarebbe rimasta”.

“Perchè una persona che va letto con un’altra persona, sposata, tu frequenti la sua casa – ha continuato – mangi alla loro tavola, ti insinui nelle loro uscite nel fine settimane, nel picnic delle stelle cadenti, cioè voleva stravincere no? Come dire, non solo ti *** il marito sotto gli occhi e pure con il tuo benestare perchè non ti accorgi di niente”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, IL VOCALE DI VALERIA CONTRO MANUELA

E ancora: “Quando l’ho saputo è cambiata la musica, tutto il bene, l’affetto, l’empatia , la compassione, la tenerezza che io ho avuto per lei in qui momenti, momenti, in quel periodo, si è trasformato all’istante in odio, un odio puro, velenoso, distillato, concentrato, che è la ragione che mi tiene in vita, che lei un giorno pagherà e pagherà per mano mia, non del karma, detto questo, ti lascio la buonanotte”.

Ricordiamo che Valeria è indagata non nell’ambito dell’omicidio Pierina Paganelli ma per stalking nei confronti di Manuela Bianchi: la moglie di Louis si sente profondamente ferita dopo aver scoperto il tradimento della sua amica, ecco il perchè di questo odio che tra l’altro la stessa non ha mai nascosto.