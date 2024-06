Oprah Winfrey come sta? Ricoverata in ospedale per un problema allo stomaco/ King: “E’ una cosa molto seria…”

Secondo quanto riportato in queste ore dal Daily Mail, Oprah Winfrey sarebbe stata ricoverata a causa di un controverso problema allo stomaco, ma ora come sta? A rivelarlo è stato un suo grande amico e collega, Gayle King. “Aveva una specie di problema allo stomaco; un’influenza intestinale per cui uscivano cose da entrambe le estremità, non sarò troppo esplicito”. Queste le parole del giornalista che stanno destando la preoccupazione degli appassionati e della stampa.

Chi sono Sebastiano e Carla, genitori di Cristiano Malgioglio/ Il cantante: “Loro sono i miei angeli…”

Dalla descrizione offerta da Gayle King e riportata dal Daily Mail sul problema allo stomaco di Oprah Winfrey – ricoverata in ospedale proprio quest’oggi – la situazione non sembra particolarmente distesa. “E’ finita in ospedale disidratata, aveva una flebo, quindi una cosa molto seria”. In ogni caso, il giornalista ha assicurato a proposito delle possibilità di guarigione della conduttrice e attrice: “Starà bene, starà bene”.

Beatrice Venezi, chi sono i genitori: il ruolo politico del padre Gabriele/ “Lo ringrazierò sempre…”

Oprah Winfrey come sta? Ricoverata in ospedale, apprensione per le sue condizioni dopo la confessione sulle cure per l’obesità

La notizia di Oprah Winfrey ricoverata in ospedale per un problema allo stomaco è un fulmine a ciel sereno; una notizia che si aggiunge alle recenti rivelazioni a proposito delle cure dimagranti dovute al peso eccessivo raggiunto nell’ultimo periodo. L’attrice ha per l’appunto realizzato un documentario per trattare il tema e sensibilizzare coloro che vivono la medesima condizione: “E’ un argomento molto personale per me ma anche per le centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che lottano contro il peso e l’obesità”.

Chi è Franca Bizzarri, madre di Alfredino Rampi/ “Fu trattata male da una certa stampa conformista…”

Adesso l’attenzione è rivolta sulle condizioni di Oprah Winfrey dopo il problema allo stomaco che – come riporta il Daily Mail – l’avrebbe costretta al ricovero immediato. “Spero non sia arrabbiata con me per aver condiviso questo dettaglio”, ha affermato Gayle King, a proposito dei particolari sintomi che avrebbero costretto la conduttrice a recarsi immediatamente in ospedale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA