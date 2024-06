Ornella Vanoni: “Ho sofferto di depressione, non dormivo per giorni”/ “Ancora oggi prendo psicofarmaci…”

Un’erronea convinzione che riguarda le personalità che dominano il mondo dello spettacolo è che siano quasi immuni alle difficoltà ‘comuni’ della vita; quasi come se le fortune artistiche fossero uno scudo al dolore, alle difficoltà quotidiane. La storia di Ornella Vanoni, e non solo la sua, racconta il contrario; la cantante, in una recente intervista a Verissimo, ha raccontato di aver vissuto periodi difficili alle prese con la depressione.

Chi è Paolo Fresu, musicista e grande amico di Ornella Vanoni/ La cantante: “Suonerà al mio funerale…”

“A volte cerco di non pensare, poi però leggi i giornali… Pensando alla mia vita sono contenta, ho fatto tanto, ma c’è stata anche grande fatica non è stata una passeggiata”. Inizia così il discorso di Ornella Vanoni che, partendo dalle notizie che quotidianamente creano apprensione, ha introdotto nello studio di Verissimo il discorso sulle sue ipocondrie, sui momenti di sconforto che anche lei ha dovuto affrontare dal punto di vista prettamente personale.

Chi è Lucio Ardenzi, com’è morto l’ex marito di Ornella Vanoni/ “Lo spettacolo della vita…”

Ornella Vanoni: “La mia depressione non era così grave, però…”

“Avevo parecchie cadute dovute all’ansia, alla tristezza; non dormivo e stavo male. Poi finalmente mi hanno dato gli psicofarmaci e ancora oggi continuo a prenderli perchè sono sicura che se dovessi smettere crollerei”. Prosegue così Ornella Vanoni, raccontando di come grazie agli psicofarmaci ancora oggi riesca a tenere a bada i momenti di tristezza, di depressione; convinta che diversamente tornerebbero a rendere difficile la sua quotidianità. “Ci sono tanti tipi di depressione, la mia non era così grave: la mia ansia era talmente forte che non dormivo per giorni. Posso sentirmi triste ma grazie agli psicofarmaci ho una barriera che mi trattiene e non mi permette di andare giù”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA