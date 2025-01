Ogni anno che arriva vive di strascichi derivanti dal precedente, che sia in positivo o in negativo; un aspetto che può alimentare ulteriormente le trasformazioni e soprattutto le spinte rivoluzionarie dal punto di vista esistenziale. Quale modo migliore per comprendere tali aspetti e osservare il decorso delle settimane se non osservando l’Oroscopo Paolo Fox 2025 – raccontato dal noto astrologo a I Fatti Vostri – per tutti i segni dello Zodiaco e al netto dei temi dominanti: amore e lavoro. Diversi segni potrebbero vivere una partenza con il freno tirato, magari per riflettere al meglio su ciò che si è seminato nell’anno uscente; una condizione che dovrà essere accolta con maturità e non con rabbia.

Oroscopo Paolo Fox 2025 Bilancia: previsioni su amore e lavoro/ Marzo mese chiave per la svolta

Sarà un 2025 a due facce per buona parte dello Zodiaco, diviso in due con sfumature diverse sia per quanto riguarda i sentimenti che in riferimento all’ambito professionale. Non resta quindi che scoprirne i dettagli con le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per tutti i segni dello Zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox 2025: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Saranno mesi arrembanti, con grande voglia di ottenere quei risultati che tanto avete ricercato in passato. L’inizio anno sarà la spinta primordiale per gli obiettivi sul lavoro mentre in amore, con Venere nel segno per buona parte dell’anno, sarà possibile dedicare più tempo ai sentimenti e magari anche alla progettualità di coppia.

Oroscopo Paolo Fox 2025 Toro: previsioni su amore e lavoro/ Estate ‘galeotta’ per la progettualità

TORO: C’è necessità di chiarire qualcosa in amore, le relazioni in bilico o semplicemente poco definite avranno bisogno di un’attenta riflessione soprattutto nelle prime fasi di questo 2025. Una rivoluzione sentimentale che viaggia di pari passo con le novità sul lavoro dove saranno da evitare piccole tensioni e incongruenze al fine di raggiungere qualcosa di importante.

GEMELLI: Giove nel segno per la prima parte del nuovo anno garantisce un vantaggio in più sul lavoro, soprattutto a vantaggio di coloro che hanno necessità di dare un svolta poderosa alle proprie ambizioni professionali. Da marzo protagonisti anche in amore dove, con l’arrivo di Venere nel segno, potreste raggiungere il vostro picco in particolare nei mesi estivi.

Paolo Fox, Oroscopo 2025 Ariete: previsioni su amore e lavoro/ Prima parte dell’anno carica di sorprese

CANCRO: Piccole ma rilevanti rivoluzioni interesseranno tutto l’arco dei mesi di questo 2025: la prima parte sarà forse più lenta, graduale, come scandita da attente riflessioni per la realizzazione di progetti importanti che prenderanno corpo nella seconda parte. Sia l’amore che il lavoro, a partire da giugno, saranno ambiti dove concentrare le vostre energie al fine di determinare una svolta decisa e vivere emozioni forse mai ponderate.

LEONE: Siete protagonisti di questo 2025; le previsioni parlando di una voglia sensazionale di andare a primeggiare in tutti gli ambiti di principale interesse. Arrembanti e determinati sul lavoro; capaci di primeggiare anche in settori che non riguardano prettamente le vostre competenze ma soprattutto, in amore, tornano le emozioni che forse per troppo tempo avevate accantonato.

VERGINE: Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 sarete forse alle prese con una leggera confusione nella prima parte dell’anno. Una situazione che andrà lentamente a sciogliersi nella seconda parte con buoni spunti sul lavoro e con un ritorno alla voglia di lasciarsi andare alle emozioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La parte migliore dei prossimi mesi riguarderà proprio l’avvio di questo 2025 con influssi positivi soprattutto nel contesto di lavoro. Accordi da rivedere, nuove collaborazioni da avviare; tutto propedeutico per un percorso di crescita anche personale. Da marzo torna la bellezza delle emozioni e la possibilità di vivere in scioltezza nuove emozioni in amore.

SCORPIONE: Secondo l’Oroscopo si parte subito con il piede sull’acceleratore per questo 2025 che sarà capace di presentarvi novità importanti in più ambiti. Previsioni importanti in amore dove potrebbe essere in arrivo un grande cambiamento. Sarà soprattutto tra l’estate e l’autunno che grandi opportunità potrebbero andare a colorare il vostro nuovo anno.

SAGITTARIO: Il nuovo anno parte con l’amore in crescendo in attesa di un exploit che potrebbe arrivare nei mesi estivi. Corpose novità anche sul lavoro dove però, a causa della presenza opposta di Giove, bisognerà fare particolare attenzione. Piccoli momenti di crisi, situazioni altalenanti; tutte circostanze che andranno a fortificare le convinzioni per una spinta poderosa nella seconda parte dell’anno.

CAPRICORNO: La parola chiave per la prima parte dell’anno è cautela; non si partirà subito con il motore acceso al massimo e qualcuno potrebbe risentire di una leggera inerzia. In realtà, sarà una fase interlocutoria che proietta buona parte delle novità nella seconda metà dell’anno dove, tanto in amore quanto sul lavoro, bisognerà essere abili nel raccogliere i frutti.

ACQUARIO: Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 il cielo di questo nuovo anno presenterà un assetto favorevole lungo il corso di tutti i mesi in arrivo. Sarà soprattutto Giove in buon aspetto a propiziare le nuove opportunità sul lavoro e la voglia di portare avanti piccole rivoluzioni professionali. In amore si potrà pensare anche alla progettualità, soprattutto tra aprile e maggio ma attenzione ad una leggera flessione nelle settimane a seguire.

PESCI: E’ il momento di fare tesoro degli insegnamenti del passato e di proiettarlo nel percorso dei mesi del nuovo anno. Fino al mese di maggio sarete come in bilico tra le riflessioni e le considerazioni; da maggio il cielo cambia e volge tutto in vostro favore al fine di supportare non solo la determinazione sul lavoro ma soprattutto una maggiore propensione verso l’amore. Venere vi aiuta a comprendere meglio i rapporti, quelli da tutelare e quelli da chiudere in maniera netta.