Oroscopo Ada Alberti, le previsioni della settimana fino al 30 settembre 2024

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’esperta di astri, Ada Alberti ha fornito nuovi aggiornamenti astrali in vista dei prossimi giorni. Secondo l’Oroscopo di Ada Alberti non mancheranno nuove emozioni e capovolgimenti di situazioni, dall’amore alle questioni economiche e di lavoro, andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati?/ Un'indiscrezione rivela: "L'amore è finito"

BILANCIA: arriva il momento di prendere delle decisioni e mettervi avanti su alcune questioni, portate avanti le situazioni intraprese nei mesi scorsi.

SCORPIONE: stando all’Oroscopo di Ada Alberti state vivendo un momento fortunato, di grande crescita ed espansione, in amore le cose vanno lisce come l’olio e siete pervasi da una certa serenità di fondo che vi aiuta a prendere con calma le decisioni.

Alessandro e Maria Teresa tornano a Uomini e Donne/ "Siamo entrambi testardi, io non capisco lei..."

SAGITTARIO: a breve arriveranno delle novità per voi, in particolare modo nel privato, cercate invece di andare d’accordo con persone a voi vicine, situazione in grande miglioramento.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni settimana: nuove sfide per Acquario

Proseguendo poi nel suo intervento a Mattino Cinque, trasmissione di Mediaset, l’esperta di astri ha fornito delle nuove indicazioni astrali, le previsioni dell’Oroscopo di Ada Alberti ci rivelano quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, sono in arrivo dei miglioramenti per Capricorno, mentre l’amore sorride ai Pesci, Acquario invece avrà nuovi duelli da affrontare.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 SETTEMBRE 2024/ I tronisti Michele, Francesca e Alessio. Ospiti...

CAPRICORNO: la situazione appare in netto miglioramento, Venere vi aiuta in amore, in modo particolare se siete single, cercate di tenere a freno la lingua con il vostro partner per evitare delle inutili discussioni.

ACQUARIO: per voi sono in arrivo delle nuove sfide, in particolare modo nel lavoro, e riuscirete ad avere la meglio su tutte queste.

PESCI: secondo l’Oroscopo di Ada Alberti l’amore sembra iniziare a sorridervi, Venere si schiera dalla vostra parte, il lavoro artistico sembra godere di qualche punto in più, presto assisteremo a delle novità molto importanti su diversi fronti.