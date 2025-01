Oroscopo Branko di oggi 12 gennaio 2025: Scorpione e Acquario hanno problemi di stress

Intervenuto sulle frequenze di radio RDS l’esperto di astri ha fornito nuove indicazioni astrali, svelando quello che potrà accadere nelle prossime ore per i vari segni dello zodiaco. Nuovo appuntamento con l’astrologo, secondo l’oroscopo Branko molti segni dovranno guardarsi le spalle dallo stesso, come Scorpione e Acquario che saranno chiamati a trovare il modo di fronteggiare i problemi:

BILANCIA: occhio alle relazioni affettive, faranno un passo importante e meritano attenzione in queste ore, occhio all’alimentazione che di recente avete un po’ snobbato.

SCORPIONE: determinazione e pazienza saranno fondamentali oggi 12 gennaio 2025 per ottenere dei buoni successi sul lavoro, cercate di ascoltare le emozioni, quelle positive, anche l’equilibrio psicofisico.

SAGITTARIO: avete voglia di novità, la salute richiede attenzione e attività all’aria aperta, date ascolto ai vostri amici che saranno una valvola di sfogo e di svago nei prossimi giorni.

Previsioni Oroscopo Branko oggi: Capricorno rifletta sulle sue ambizioni

Il nostro esperto di astri ha poi aggiornato anche sull’andamento degli altri segni dello zodiaco, dal Capricorno che si ritroverà immischiato in una delicata fase di riflessione, fino all’Acquario e Pesci, che invece risultano essere in una fase di creatività:

CAPRICORNO: cercate di pensare con grande attenzione alle vostre ambizioni per il futuro, in amore il vostro partner necessita di un po’ di attenzione, così come la salute, che non andrebbe mai trascurata.

ACQUARIO: sono in arrivo delle belle esperienze per voi, tenetevi alla larga dalle tensioni in questa giornata perché non risulteranno produttive, controllate lo stress e ascoltate le offerte di lavoro che potrebbero arrivare alle vostre orecchie a breve.

PESCI: cercate di cogliere l’occasione e avvicinarvi al vostro compagno, sul lavoro godete di una importante ispirazione e dovete cercare di guardare al futuro con grande coraggio, datevi da fare.