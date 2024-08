Oroscopo Branko, le previsioni di lunedì 26 agosto: Scorpione al centro dell’attenzione

Nuovo spazio dedicato all’oroscopo Branko, intervenuto sulle colonne di Rds, il noto esperto di astri ha svelato l’andamento per la giornata di lunedì 26 agosto 2024 intervenendo sulle frequenze radiofoniche dell’emittente, che ogni giorno aggiorna puntualmente milioni di italiani. Questi tre segni analizzati da Branko nella sua consueta rubrica:

BILANCIA: le stelle vi spingono verso l’alto, evitate di sentirvi frustrati, cercate di ripristinare la salute psicofisica.

SCORPIONE: durante il mese di settembre i vostri sforzi daranno frutti che neanche immaginavate di produrre, presto noterete una sensazione di ottimismo molto importante, l’autunno vi garantirà delle soddisfazioni notevoli.

SAGITTARIO: la luna in opposizione potrebbe causarvi qualche piccolo problema nei prossimi giorni, mantenete la calma e se possibile fate in modo di non avere delle discussioni a breve giro di posta.

Sempre intervenendo sulle frequenze di RDS, l‘esperto di astri Branko ha svelato ulteriori dettagli riguardo all’Oroscopo di oggi lunedì 26 agosto 2024, analizzando altri tre segni, più nello specifico Capricorno, Acquario e Pesci, alle prese con ribaltoni e liete notizie che potrebbero rendere ancora più felici e positivi per voi i prossimi mesi:

CAPRICORNO: grande avventura all’orizzonte per voi, si sta paventando qualcosa di molto importante, una grande occasione è pronta a travolgere la vostra vita.

ACQUARIO: secondo l’oroscopo Branko il momento per voi è positivo, presto sarete al top della forma e potrete affrontare ogni situazione con il migliore dell’entusiasmo, con il tempo qualche piccolo inconveniente potrebbe trovare spazio nella vostra vita ma avete le armi per affrontarlo nel migliore dei modi.

PESCI: anche per voi sono in arrivo delle soddisfazioni personali non di poco conto, con il prossimo passo messo a segno riuscirete ad arrivare a un passo dei vostri sogni.