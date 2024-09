Oroscopo prossima settimana, le previsioni astrali fino al 6 ottobre

Si avvicina l’inizio di una nuova settimana e come di consueto non poteva mancare l’Oroscopo della settimana di Artemide, che ha rivelato le indicazioni astrali per i prossimi giorni. Come al solito non mancheranno novità in amore, sul lavoro e sentimenti, analizziamo intanto i primi tre segni, Ariete, Toro e Gemelli e scopriamo cosa riserveranno gli astri per loro:

ARIETE: sono in arrivo delle belle novità, l’amore va bene sia in coppia che per i single, farete degli incontri sicuramente intriganti, mentre sul lavoro cercate di attuare un piano e una strategia a lungo termine, non sovraccaricatevi.

TORO: secondo l’oroscopo della settimana in amore troverete la tranquillità, sul lavoro potrete consolidare la vostra posizione, le stelle sono favorevoli a possibili sbocchi di carriera, avete possibilità di ottenere degli sbocchi importanti.

GEMELLI: potrete trovare una pace importante, anche se non sarà una settimana all’insegna di chissà quale avvenimento, occhio a situazioni troppo strette, in quanto potreste trovarvi in situazioni di conflitto.

Oroscopo prossima settimana, nuova sfida in arrivo per Cancro

Proseguendo il viaggio tra gli astri, come rivelato da Artemide, l’Oroscopo prossima settimana svelerà delle novità non di poco conto anche per altri segni dello zodiaco, come ad esempio il Cancro che si ritroverà a fare i conti con una bella sfida tutta da vivere:

CANCRO: una sfida sta per bussare alla vostra porta, la pazienza sarà però un’arma fondamentale per voi e cercate di brandirla nel migliore dei modi, le coppie vivranno una tregua dalle solite dinamiche.

LEONE: non mancheranno delle nuove sfide anche per voi, secondo l’Oroscopo prossima settimana vi imbatterete in alcune situazioni che necessiteranno la vostra attenzione, si intravedono però delle grandi opportunità, siate prudenti in amore.

VERGINE: sarete chiamati a ripensare al vostro futuro, la natura avrà un ruolo speciale in questo processo, vi offrirà delle situazioni di pace nelle quali potrete rintanarvi.