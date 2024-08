L’Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Cosa ci riserva l’Oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana? Quali saranno i segni favoriti e quelli con qualche difficoltà nella settimana che va dal 4 all’11 agosto? Con l’estate ormai nel pieno, scopriamo le previsioni di Paolo Fox per i segni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

BILANCIA: Questo segno vivrà una settimana all’insegna dell’armonia e dell’equilibrio. Approfitta di questo momento per dedicarti ai tuoi hobby e per rilassarti. In amore, l’intesa con il partner sarà perfetta.

SCORPIONE: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, questa settimana per voi sarà particolarmente passionale e determinata. Sul lavoro, potresti ricevere delle proposte interessanti, mentre in amore vivrai momenti di grande intimità con il partner.

SAGITTARIO: Un segno, questo, che avrà voglia di viaggiare e di scoprire nuovi orizzonti, più che mai nei prossimi giorni. Approfitta di questo momento per organizzare una breve vacanza o una gita fuori porta. In amore, l’intesa con il partner sarà positiva.

Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni di Paolo Fox

L’Oroscopo settimanale di Paolo Fox della prossima settimana si conclude con gli ultimi tre segni dello zodiaco. Ecco le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: I nati in questo segno dovranno fare i conti con qualche preoccupazione economica. Cerca di essere più prudente con i tuoi soldi e di evitare spese inutili. In amore, il rapporto con il partner sarà stabile.

ACQUARIO: Questo segno, invece, sarà particolarmente creativo e originale nei prossimi giorni. Approfitta di questo momento per esprimere la tua individualità e per metterti in mostra. In amore, potresti conoscere qualcuno di interessante.

PESCI: Concludiamo le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 all’11 agosto con i Pesci, che vivranno una settimana all’insegna dell’introspezione. Dedica del tempo a te stesso e ai tuoi bisogni. In amore, cerca di essere più sincero con il partner.