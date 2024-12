57 anni di matrimonio e non sentirli; Orietta Berti e suo marito Osvaldo sono quasi da considerare un’unica cosa, un’inca entità tenuta ben salda da un sentimento profondo e che affonda le sue radici ad oltre mezzo secolo fa. Insieme nella vita professionale, nella quotidianità, nella costruzione della famiglia scandita dalla nascita dei figli: Omar e Otis. Una simbiosi che la cantante ha spesso raccontato con parole dense d’amore e ampiamente rappresentative dei segreti che hanno reso il loro rapporto indissolubile e imprescindibile.

“Mio marito Osvaldo è il mio punto di riferimento da sempre; tra noi c’è un sentimento che resta bello in ogni fase della sua evoluzione. A volte chiaramente serve discutere ma a lui ho sempre detto: ‘Chiariamo subito se non siamo della stessa idea’. Nella vita ogni giorno c’è un problema e bisogna sempre affrontare le sfide”. Parlava così Orietta Berti in un’intervista del passato a proposito di suo marito Osvaldo; il loro segreto è dunque non solo un amore che non si è mai spento ma soprattutto la capacità di confrontarsi e tenersi sempre pronti al dialogo. “Abbiamo lavorato sempre insieme, mi ha portata dappertutto sempre con lui. Non che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava”.

Orietta Berti, dall’amore per il marito Osvaldo ai sacrifici per i figli Omar e Otis

Impossibile non considerare i figli di Orietta Berti e suo marito Osvaldo – Omar e Otis – come un collante ulteriore nella vita della cantante e del consorte. Tanti sono stati i sacrifici che ha dovuto fare per la carriera, anche togliendo tempo ai piccoli di casa pur di garantirgli un futuro florido e sicuro. “Ho preferito non portarmi dietro i figli, vivevano con mia madre e mia suocera; li hanno cresciuto loro, sentivano più mamme loro che me…”. Raccontava così la cantante gli albori della sua carriera e i sacrifici che ha dovuto fare per assecondare la sua brillante ascesa musicale ma anche per non lasciare che le mancanze colpissero i suoi figli Omar e Otis: “Ho preferito fare un sacrificio io piuttosto che chiederlo a loro; ho fatto i salti mortali pur di riuscire a stare un po’ con loro…”.

“Mamma è un esempio per noi”, raccontava Otis nel salotto di Verissimo; parole che dimostrano quanto i sacrifici di sua madre Orietta Berti siano stati più che apprezzati. “Lei è una mamma come tante, vive la sua normalità e la condivide con tutti, è molto apprensiva”.