Pagelle Grande Fratello, 24a puntata: il ripescaggio e la “storia” di Lorenzo e Shaila

Si è conclusa la ventiquattresima puntata del Grande Fratello ed ecco le pagelle sui protagonisti principali. La puntata è iniziata con l’annuncio a sorpresa di Alfonso Signorini su un ripescaggio degli ex concorrenti eliminati. Si entra poi nel vivo della puntata con la storia d’amore tra Lorenzo e Shaila che divide sempre di più dentro e fuori la casa. I due prima litigano animosamente e poi si lasciano andare a momenti di grande passione che hanno scatenato nella casa confronti e polemiche. A cominciare da Stefania Orlando che non crede alla coppia, anzi la conduttrice non ha peli sulla lingua e precisa che i due sono interessati solo al gioco consapevoli che l’essere una coppia sia vantaggioso ai fini del gioco. Anche Alfonso Signorini dallo studio domanda come mai i due tendano sempre a spettacolizzare la loro storia dando così via ad un confronto. Anche in questa occasione è solo Stefania Orlando (voto 7) a prendere una chiara posizione. Lorenzo e Shaila cercando di difendersi, ma sono davvero poco credibili. (voto 3)

Al Grande Fratello poi spazio poi al confronto tra Pamela Petrarolo e Luca Calvani. Dopo la nomination ricevuta dall’attore, la ex ragazza di Non è la Rai ha una forte reazione che li porta a discutere. Ma non finisce qui, visto che proprio Pamela scopre un biglietto misterioso fuori l’armadio di Luca Calvani che riporta “fuori dal letto di Jessica”. In studio si scopre che il biglietto è arrivato da Enzo Paolo Turchi (voto 6) che ammette lo sbaglio perdendo così la possibilità di giocarsi il ripescaggio. Delude la non sincerità di Luca Calvani (voto 3) che inizialmente fa finta di non riconoscere il biglietto per poi ammettere l’errore.

Grande Fratello, le pagelle: l’emozione di Pamela Petrarolo e i concorrenti ripescati

Le pagelle Grande Fratello della ventiquattresima puntata proseguono con il confronto tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Dopo il mancato salvataggio durante la catena, il rapporto tra le due si è incrinato anche se negli ultimi giorni hanno cominciato nuovamente a riscoprire la complicità dello loro amicizia. Voto 6. Spazio poi ad un momento di grande emozione per Pamela Petrarolo (voto 7) che durante la linea della vita parla del successo a Non è la Rai e di come è riuscita a contattare Gianni Boncompagni per uno strano scherzo del destino. Non solo, la ballerina parla anche della scomparsa del fratello: un dolore immenso per lei e tutta la sua famiglia. Poco dopo è proprio la mamma Cinzia a raggiungerla e a lanciare un appello per ritrovare il fratello.

Sul finale il verdetto del televoto flash al Grande Fratello per il ripescaggio degli ex concorrenti eliminati. Un plebiscito di voti con il 62% per Helena Prestes che con Jessica, Federica, Iago, Eva e Michael si giocano la possibilità di rientrare nella casa. Chi sarà salvato dal pubblico?