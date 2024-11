Pagelle La Talpa 2024, la finale: Veronica Peparini tra le migliori della puntata

Si è da poco conclusa la finale de La Talpa 2024, il reality show condotto per la prima volta da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. Come sempre a fine puntata eccoci con la pagella La Talpa 2024 sulla 4a ed ultima puntata che ha visto svelare l’identità dell’agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. Ma andiamo per ordine: la finale della Talpa è iniziata con una confessione di Alessandro Egger (voto 6) che ha raccontato la sua nascita ai tempi della guerra a Belgrado soffermandosi in particolare sull’importante della mamma con cui ha vissuto un rapporto altalenante. La finale prosegue con una serie di missioni e prove che vedono i concorrenti mettersi in gioco per racimolare più denaro possibile per il montepremi finale.

La tensione sale quando, a poche manche dalla finalissima, Diletta Leotta fa una proposta indecente ai concorrenti chiedendo di giocarsi una parte del montepremi per l’immunità. Le due offerte più alte sono di Alessandro Egger di 20mila euro e di Andrea Preti di 42mila. Una scelta che fa arrabbiare non poco Veronica Peparini che si conferma una delle regine indiscusse di questa edizione. “Non sono d’accordo, talpa o non talpa è un montepremi che ci siamo sudati tutti con le prove. Non avrei mai fatto un gesto del genere” – precisa la ex coreografa e ballerina che punta il dito contro la scelta di Andrea Preti (voto 3) “si è mangiato il montepremi”. Forza e coraggio da vendere quelle di Veronica Peparini (voto 8).

Pagelle La Talpa 2024, finale: la sincerità di Marina La Rosa, Lucilla Agosti è la traditrice

La finale e le pagelle La Talpa 2024 proseguono con lo scontro tra Marina La Rosa e Alessandro Egger. La ex gatta morta del Grande Fratello anche durante l’ultima puntata vola alto prendendo sempre una posizione senza mai essere falsa o doppiogiochista. Anzi Marina La Rosa si conferma tra le concorrenti migliori di questa edizione capace di creare dinamiche, ma sempre giocando pulito. “Sei un ipocrita” dice ad Alessandro Egger che si è mangiato 20 mila euro del montepremi finale solo per ricevere l’immunità. Una scelta che né Marina La Rosa né Veronica Peparini condividono, ma anzi bocciano. Durante la manche finale Marina La Rosa si conferma sincera anche quando dopo essere stata eliminata non nasconde il suo dispiacere e il desiderio di vittoria: “Non posso fingere che avrei voluto vincerlo questo programma” – dice Marina La Rosa (voto 9) a furor di popolo la vincitrice morale di questa edizione.

Infine arriviamo al finale de La Talpa con il vincitore Alessandro Egger, mentre Lucilla Agosti (voto 6) rivela di essere lei la traditrice del gruppo. Un compito non facile per la conduttrice televisiva che ammette di essersi sentito spesso sola, nonostante la presenza di un gruppo, in quanto costretta a convivere con queste ruolo non facile.