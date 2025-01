Pagelle Masterchef 14: eliminati Samuele e Alessia!

Non è stata una puntata facile per i concorrenti di Masterchef 14 che si sono trovati a dover salutare due dei giovani più simpatici e amati dal gruppo. Il primo eliminato, dopo l’esterna a Villa Crespi e il successivo pressure test, è stato Samuele (6). L’aspirante chef, uno dei più talentosi del gruppo, ha guidato persino la sua brigata in esterna e il loro piatto è stato molto apprezzato dai giudici ma nonostante ciò, la squadra ha perso e lui al pressure test con cioccolato e peperoncino ha perso completamente la bussola, non riuscendo nel piatto che sperava di fare con il piccione. Eliminato, dunque, il giovane, che non è riuscito ad incantare i giudici come aveva fatto in precedenza.

La seconda a lasciare la cucina di Masterchef 14 è stata Alessia (5.5). Nel suo caso, troppo avventate le scelte nelle quali avrebbe dovuto valutare attentamente con i vari gusti per ottenere gli ingredienti da cucinare. E poi, al pressure test vero e proprio, la concorrente non è riuscita a valorizzare gli alimenti e per questa ragione i giudici hanno deciso di mandarla via, salvando invece Gianni (6), che se l’è vista davvero brutta ma è riuscito a salvarsi. Salvo al primo pressure, invece, Simone (6): non piatti eccellenti i suoi ma comunque sufficienti per salvarci anche oggi.

Pagelle Masterchef 14: puntata perfetta per Katia

Katia (8) non dimenticherà facilmente l’ottava puntata di Masterchef 14. Dopo aver guidato in esterna la brigata rossa, quella vincente, la concorrente anche nella seconda prova della mystery box è stata praticamente perfetta, riuscendo ad ottenere la golden pin. Solamente dietro di pochissimo Anna (8), che allo stesso modo ha vissuto una puntata importante nonostante la sconfitta nella prova di Villa Crespi, essendo nella squadra blu. Nessun problema, poi, al pressure test con cioccolato e peperoncino e neppure con la mystery box: perfetto il suo piatto dedicato alla nonna.

Si salva ancora Claudio (6) nonostante dei piatti non perfetti mentre Mary (6) rischia più volte ma si salva sempre. Ancora avanti Jack (7.5) con dei piatti che riescono sempre a convincere i giudici, soprattutto grazie al loro impiattamento sempre particolarmente invitante.