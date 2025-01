Pagelle Masterchef Italia 14: i voti ai protagonisti della quarta puntata

Il talento non sembra dilagare nella quattordicesima edizione di Masterchef Italia. Anche in questa quarta puntata sono state tantissime le delusioni per i giudici, che più che in altre stagioni, faticano spesso a trovare il migliore e si arrabbiano più del dovuto. Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri, però, non deludono: anche in questa quarta puntata, sono stati precisi e puntuali, a volte più nervosi e arrabbiati ma diciamoci la verità, l’occasione lo richiedeva. Per tutti e tre, dunque, arriva un 8 pieno nelle pagelle Masterchef Italia 14. Un voto meritato perché sanno unire, come accade spesso, la giusta dose di severità all’ironia e la simpatia.

Masterchef Italia 14, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: le empanadas tradiscono Laura

La novità della quarta puntata di Masterchef Italia 14 è rappresentata da Sara e Pino. Dopo essere stati lasciati “in pausa”, i tre chef decidono di richiamarli e farli partecipare ad un pressure test dal quale escono vincenti. Male, invece, Ilaria (5.5) e Gaetano (5), che vengono eliminati: nonostante la loro buona volontà, il talento non è adeguato al livello del programma. Tornando invece ai due “pirati”, Pino (6) strappa la sufficienza solamente perché riesce ad ottenere il grembiule bianco con un buon piatto. Il concorrente, però, non è il massimo della simpatia e della cordialità e fatica infatti a farsi accettare dal gruppo, già ben rodato. Anche durante la prova in esterna, la sua gestione del gruppo non è la migliore. Meglio Sara (6.5).

Eliminato Masterchef 14: chi è/ Arriva la temutissima Red Mystery Box, le "riserve" pronte a entrare

Pagelle Masterchef Italia 14: Anna tra i migliori, male Reza

Puntata complicata per Masterchef Italia 14 in particolare modo per Reza (5.5), che prima viene inserito tra i peggiori nella mystery box e poi si trova a dover guidare la brigata in esterna senza grande successo. Anche al pressure test non è tra i migliori ma riesce a salvarsi. Puntata positiva invece per Anna (8), che ottiene la golden pin, così come per Gianni (7), partito un po’ in sordina ma in queste sfide tra i migliori. A lasciare il concorso, oltre a Ilaria e Gaetano, è anche Laura (6): la concorrente paga delle empanadas non adeguatamente cotte ma esce a testa alta dal concorso.

Perchè Giorgio Locatelli ha chiuso il suo celebre ristorante di Londra?/ “C’è tristezza, non dipende da me…”

Samuele (6) viene invece salvato ma deve tirar fuori più carattere se vuole andare avanti nel concorso. Brutto lo scontro tra Mary (5) e Alessia (6) mentre Katia (6.5), nonostante un carattere piccante, sembra una delle concorrenti con maggior talento a Masterchef 14.