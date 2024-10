Pamela Prati, l’infanzia in collegio e l’abbandono del padre: “Ho avuto tanta rabbia“

Pamela Prati, ospite oggi pomeriggio a La volta buona nel salotto di Caterina Balivo, ha ripercorso la sua carriera e la sua vita iniziata quando, dall’età di un anno e mezzo, è cresciuta in un collegio. La showgirl è stata mandata in collegio assieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle in seguito all’abbandono del padre, che ha lasciato la loro famiglia per costruirsene un’altra e costringendo la loro madre a crescere i figli da sola. “Veniva una volta al mese con il pullman – racconta, ricordando le visite della madre – e io non sapevo che era mia mamma, ero piccola piccola“.

Dopo l’esperienza in collegio, Pamela Prati è cresciuta e si è fatta una carriera, ripagando i sacrifici compiuti dalla madre con un gesto significativo: “Per mia mamma ho fatto tante cose, credo che la cosa più bella sia quella di ricomprarle la casa“. Il papà invece è sempre stato assente ma, ammette, “l‘ho perdonato, perché mia mamma mi ha sempre detto: ‘Ricordati che, nel bene e nel male, è sempre tuo padre’. Ho avuto tanta rabbia per lui però, quando è venuto a mancare, il cuore non sbaglia. Anche se una persona può commettere degli errori, è sempre mio padre“.

Pamela Prati e il Bagaglino: “Lì ho realizzato tutti i miei sogni“

L’abbandono del padre ha segnato la vita di Pamela Prati e della sua famiglia, compresa quella di sua mamma: “Non ci ha messo lei in collegio, ma gli assistenti sociali: era da sola, con i bambini, non poteva. Lei però l’ha perdonato perché era comunque l’amore della sua vita, è morta con la fotografia di mio padre sul comodino. Mio padre è stato l’amore della sua vita“.

Nel corso dell’intervista, Pamela Prati si è soffermata anche sulla carriera e, in particolare, sull’incontro con Pier Francesco Pingitore che la fece debuttare al Bagaglino: “Il Bagaglino è la mia famiglia. Lì ho realizzato tutti i miei sogni: mi sono sentita amata e realizzata, ho condiviso per tanti anni il palco con tantissimi attori“. Per anni si è parlato di una rivalità con Valeria Marini, anch’essa primadonna dello spettacolo, ma dopo alcuni attriti le due si sono chiarite: “Siamo amiche e ci vogliamo molto bene, ma effettivamente io sono arrivata prima di lei. Ci siamo tirate i capelli, anche qualche graffietto…“.

