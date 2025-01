Chi è Paola Cannatello, l’ex compagno del comico Paolantoni

Forse non tutti sanno che in passato Francesco Paolantoni è stato impegnato con Paola Cannatello. Una rottura che non è stata definitiva, nel senso che i due hanno mantenuto ottimi rapporti nel corso del tempo. Ma da quando l’amore è finito, il comico napoletano ha smesso di credere in determinati valori e forse non li ha mai sentiti del tutto suoi. In una intervista rilasciata sulle pagine di Repubblica, infatti, parlando della storia con l’autrice di testi Paola Cannatello, ha spiegato: “Abbiamo avuto una storia di vent’anni e oggi siamo in buoni rapporti”.

“Dopo di lei ci sono state altre relazioni, ma ho capito sono in grado di sostenerle”, ha ammesso l’attore. Dunque, Paola vanta una lunga carriera nel mondo dello spettacolo ed è stata autrice del comico in diverse trasmissioni televisive, tra cui Mai dire goal e Quelli che il calcio.

Paola Cannatello e Francesco Paolantoni, storia finita dopo vent’anni d’amore: “Oggi single per difesa”

Nel suo percorso personale, la Cannatello ha preso parte a diversi progetti teatrali importanti come Serendipity e Che amarezza. Benché i Paola e Francesco abbiano mantenuto ottimi rapporti, oggi Paolantoni è felice di essere single. “Lo sono per legittima difesa”, ha detto con la sua solita ironia l’attore partenopeo.

“Le donne richiedono attenzione continua, occorre essere presenti e premurosi, senza distrazioni. Il mesterei di fidanzato non so proprio farlo”, dice. E sul matrimonio, l’attore dà una sentenza che non ammette molte interpretazioni: “Ho capito che l’entusiasmo non può durare per sempre e poi diventa stanchezza e inimicizia”. Dunque, oggi le attenzioni di Paolantoni vanno prevalentemente ai suoi affetti più cari e al suo lavoro, per cui nutre una passione smisurata.