E’ difficile immedesimarsi nella storia di Paola Marchetti; solo chi ha vissuto qualcosa di simile può immaginare cosa si prova a venire a conoscenza di avere una sorella mai conosciuta e di non riuscire a trovare un modo per abbracciarla e renderle giustizia. Nel salotto di Da noi a ruota libera la donna ha raccontato la sua storia, quasi un’intera vita dedicata alla ricerca di sua sorella, Dalianny, nata a Cuba dal suo stesso padre.

Paola Marchetti è partita dagli albori nello studio di Francesca Fialdini, raccontando di come tutto sia partito dal ritrovamento di alcune foto dopo la scomparsa del padre spiegando come inizialmente pensava si trattasse di un fratello. “Quando ho visto le foto io avevo già capito, pensavo fosse mio fratello; nel 2004 però non c’erano i social e non avevo i mezzi per affrontare tutto quello che ho vissuto successivamente. Di conseguenza ho un po’ accantonato l’idea… Grazie a mia zia Piera ho ritrovato la forza di riprendere le ricerche”. Poi arriva la svolta per Paola Marchetti grazie ad un ex collega di suo padre: “Si è concesso un viaggio a Cuba dopo la pensione e mi raccontò di aver conosciuto alcuni amici di papà. Gli mandai le foto dicendo che cercavo questo fratello e lui mi disse che non era un bambino, ma una bambina. Erano passati 15 anni…”.

Paola Marchetti ritrova sua sorella Dalianny dopo 15 anni di ricerche: fiumi di lacrime a Da noi a ruota libera

Paola Marchetti ha spiegato di essere riuscita, nel tempo, ad ottenere solo una videochiamata con sua sorella Dalianny. Una gioia immensa ma messa in secondo piano dal senso di impotenza rispetto alle condizioni della ragazza; bloccata a Cuba in condizioni di vita di estrema povertà. “… Ancora oggi da lei non c’è la corrente, non c’è la benzina, non c’è cibo. Vivono con una tessera sociale che gli passa il governo”. Ma Paola Marchetti non vuole arrendersi e lo ribadisce nello studio di Da noi a ruota libera: “Lotterò finchè posso affinchè le venga riconosciuto il cognome e che abbia giustizia; le ho provate tutte ma il test del DNA lo fanno solo in loco. Per me non è facile andare a Cuba e per farla venire in Italia anche lì la burocrazia è un ostacolo…”.

Proprio in questo momento arriva la sorpresa più grande, più gioiosa; Francesca Fialdini incalza commossa Paola Marchetti e annuncia: “Tua sorella Dalianny è qui…”. La donna non poteva credere ai suoi occhi; finalmente dopo 15 anni ha potuto finalmente abbracciare sua sorella, anche lei travolta dalle lacrime. Un immagine meravigliosa di amore puro che ha commosso tutti, i presenti in studio e anche i telespettatori. “Ma come avete fatto?”, ha pronunciato più volte Paola Marchetti ancora incredula all’idea di avere al suo fianco sua sorella Dalianny che con l’ausilio della traduttrice ha raccontato: “Sono troppo felice di essere qui. Immagino il futuro vicino a mia sorella…”. La sorella invece, ancora incredula: “E’ un sogno, è la metà della mia vita che ho speso per cercarla; e adesso è qua…”. E’ poi Francesca Fialdini ad aggiungere ulteriori dettagli: “Fino a mercoledì starete insieme a Roma, non devi andare a lavorare, potrà così conoscere anche tutti gli altri membri della famiglia”.