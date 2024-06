Paolo Berlusconi, chi è il fratello di Silvio Berlusconi/ Imprenditore fra calcio, editoria e auto

Paolo Berlusconi, classe 1949, è il fratello di Silvio Berlusconi, ex presidente del consiglio che moriva il 12 giugno del 2023, esattamente un anno fa. Fratello anche di Maria Antonietta (deceduta nel 2009), è figlio di Luigi Berlusconi (scomparso nel 1989) e Rosa Bossi, morta invece nel 2008. Prende il nome dal nonno paterno, appunto Paolo Berlusconi, che a sua volta era sposato con Angela Magni.

La sua carriera imprenditoriale è legata a quella del Cavaliere, e comincia di fatto nel 1990, quando entrò in vigore la legge Mammì, che obbligava chi avesse il controllo di una televisione, di non poter possedere anche un quotidiano, una norma che fece molto discutere all’epoca in quanto sembrava confezionata ad hoc proprio per fermare l’ascesa di Silvio Berlusconi. Il futuro premier, che all’epoca possedeva già da anni Mediaset e il quotidiano Il Giornale, decise di cedere quest’ultimo proprio al fratello Paolo Berlusconi.

PAOLO BERLUSCONI: IL GIORNALE E IL FOGLIO

Ad oggi il fratello del Cavaliere è l’editore del quotidiano nonché azionista di minoranza attraverso il gruppo Mondadori. Risale sempre a quel periodo la costituzione della società Paolo Berlusconi Finanziaria in cui vennero inglobati Italcantieri, Edilnodr, Girasole e Zambaiti, aziende attive nel campo dell’immobiliare, dell’edilizia, del commerciale e del tessile.

Insieme alla figlia Alessia aveva invece creato la PBF srl (poi messa in liquidazione nel 2007) che a sua volta deteneva il 51% della Solari.com, società che commercializzava i decoder DVB-T per il digitale terrestre delle televisioni. Dal 2011 è azionista di maggioranza del quotidiano Il Foglio dopo un’operazione attraverso cui ha acquisito il 38% delle azioni che appartenevano a Veronica Lario, l’ex moglie del fratello Silvio Berlusconi. Gli ultimi sforzi di Paolo Berlusconi riguardano il mondo del calcio e quello delle automobili.

PAOLO BERLUSCONI, CHI È IL FRATELLO DI SILVIO BERLUSCONI: IL MONZA E LE AUTO DONGFENG

Nel 2019 acquisisce ancora una volta assieme al fratello il Monza Calcio, ottenendo il ruolo di presidente prima e onorario poi alla morte di Silvio Berlusconi, mentre è notizia di poche settimane la decisione di vendere in Italia tramite la sua holding Pbf le vetture a marchio Dongfeng, attraverso l’acquisizione del 10% di Df Italia, attività di cui comunque non è emersa ancora nessuna ufficialità fino ad oggi, anche se i ben informati la danno pressochè per certa. Paolo Berlusconi, oltre a quelle dell’imprenditoria, ha rubato spesso e volentieri anche le pagine del gossip alla luce dei suoi numerosi amori e flirt.

Il primo matrimonio è stato quello con Mariella Bocciardo da cui ha avuto due figlie entrambe nate negli anni ’70, leggasi Alessia nel 1971 e Luna Roberta nel 1975. Nel 1978 si risposò con Antonia Rosa Costanza, con cui ha avuto altri due figli: nel 1982 venne al mondo Davide Luigi e sette anni più tardi, nel 1989, fu la volta di Nicole Rose. I due però divorziarono e da quel giorno Paolo Berlusconi non è stato più visto all’altare. E’ stato fidanzato con Katia Noventa, volto noto della tv, e quindi con Natalia Estrada e Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, oggi nota in particolare per le sue battaglie in difesa dei malati oncologici. Ad oggi dovrebbe essere single.

