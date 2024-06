Papà per amore, Rai 3/ Trama e cast della commedia francese, in onda oggi 8 giugno 2024

Papà per amore, diretto da Noémie Saglio

Sabato 8 giugno 2024, andrà in onda. nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 15:00, la commedia francese del 2020 dal titolo Papà per amore.

Il film è diretto dalla regista Noémie Saglio, molto apprezzata in Francia per avere curato le riprese di alcuni progetti di successo, come Toute première fois e Connasse, princesse des cœurs.

Enzo Paolo Turchi e il dramma dell'infanzia: "Cresciuto grazie ad una prostituta"/ "Salvato da Carmen Russo"

Il protagonista è interpretato dall’attore e regista francese Vincent Dedienne, vincitore del Globo di Cristallo come miglior attore per la sua interpretazione di Arlecchino in Le Jeu de l’Amour et du Hasard di Catherine Hiegel.

Al suo fianco l’attrice e cantante francese Camélia Jordana, diventata famosa per la sua partecipazione alla versione francese del programma Pop Idol.

Nel cast anche: Anne Charrier, Oscar Pauleau, Samir Guesmi, Alix Poisson, Emmanuelle Bougerol, Emilie Gavois-Kahn, Héléna Soubeyrand, Éric Verdin, Lomani Mondoga.

Vittorio Menozzi dopo il Grande Fratello pronto per Amici 2025?/ "Avevo superato i provini ma poi..."

La trama del film Papà per amore: un baby sitter single si finge il padre di un bimbo

Papà per amore racconta la storia di Vincent (Vincent Dedienne), un giovane uomo trentenne che non ha figli.

Il protagonista lavora come babysitter di un bambino di nome Bart, e per caso si ritrova a prendere parte a una riunione scolastica al posto della madre del bambino, Elise (Anne Charrier).

È così che Vincent viene scambiato per il padre di Bart, fraintendimento che piace molto al bambino che non ha mai conosciuto il padre.

L’uomo entra così a far parte di questa strana “tribù” composta dai genitori dei bambini e che usa un linguaggio in codice che non sempre il protagonista riesce a decifrare.

Beautiful, anticipazioni puntate dal 8 al 14 giugno 2024/ Sheila evade dal carcere e Taylor...

Giorno dopo giorno, Vincent continua a vestire i panni del padre di Bart e a prendere parte alla vita scolastica del bambino, dalle varie feste organizzate alle gite fuoriporta, scoprendo un mondo di cui non conosceva assolutamente nulla non avendo mai avuto figli.

Nel frattempo incontra però Nora, la maestra di quello che dovrebbe essere suo figlio, e si innamora perdutamente di lei…











© RIPRODUZIONE RISERVATA