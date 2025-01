Pasquale è il papà di Zeudi Di Palma, che l’ha abbandonata quando aveva due anni

La storia di Zeudi Di Palma non è quella di una vita semplice e priva di difficoltà, soprattutto dal punto di vista familiare. Zeudi è la figlia minore di mamma Maria Rosaria Marino e papà Pasquale Di Palma, e ha due fratelli maggiori: Asia e Giuseppe. Il suo nascita arriva in un momento molto complicato, visto che i genitori erano in profonda crisi. La mamma sperava che la nascita di Zeudi potesse in qualche modo riavvicinarli e creare tra loro il legame perso, ma così non è stato.

In un’intervista rilasciata poi dalla mamma di Zeudi dopo l’incoronazione a Miss Italia di sua figlia minore, la donna ha rivelato com’è finita la sua storia col padre della ragazza. “Pensavamo che un figlio potesse rinsaldare il legame, ma la situazione è poi precipitata”, ha raccontato la donna a DiPiù.

Il rapporto di Zeudi con i fratelli Asia e Giuseppe

E infatti, quando Zeudi aveva soltanto due anni, papà Pasquale ha lasciato sua madre e, stando al racconto della donna, anche la stessa Zeudi e i suoi fratelli maggiori. “Se n’è andato di casa. – ha rivelato mamma Maria Rosaria – Gli è stata tolta anche la potestà genitoriale perché è sparito del tutto dalla nostra vita”, ha aggiunto poi la donna. Da allora, Pasquale Di Palma non fa più parte della vita di Zeudi, che è oggi una donna forte, che si sta affermando nel mondo dello spettacolo. La Miss, d’altronde, considera la sua mamma il suo unico genitore. In più occasioni, anche al Grande Fratello, ha sottolineato i grandi sacrifici da lei fatti per mandare avanti la famiglia, composta da tre figli. Asia, Giuseppe e la sua mamma sono, per Zeudi, tutto ciò che conta nella sua vita.