Mara Venier aveva organizzato un omaggio a Pino Daniele a Domenica In nella puntata che è andata in onda ieri, domenica 15 dicembre 2024 su Rai Uno. Dopo una dura telefonata, però, il ricordo dell’amatissimo cantante è stato rimandato. Cosa è successo? A lasciarsi sfuggire interessanti dettagli ci ha pensato il Corriere della Sera, che ha parlato di una ‘guerra’ tra le ‘mogli’ del cantante napoletano. L’ultima compagna di Daniele, Amanda Bonini, sarebbe dovuta approdare in trasmissione insieme al giornalista Pietro Perone, ma è saltato tutto.

Non è un segreto il fatto che non corre buon sangue tra Amanda Bonini e l’ex moglie di Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi. Quest’ultima a poche ore dalla diretta di Domenica In avrebbe fatto una dura telefonata a Mara Venier durante la quale ha minacciato di inviare una diffida alla Rai se avessero ospitato la Bonini. Il motivo? Per evitare di far provare una grande sofferenza ai suoi figli.

A causa della delicata situazione la nota conduttrice ha preferito restarne fuori ed è per questo motivo che l’omaggio al cantante è stato rimandando al 5 gennaio, in occasione del decimo anniversario della sua morte. La sua ultima compagna però non sarà presente a Domenica In, ci sarà infatti solo il giornalista Pietro Perone.

Nonostante siano passati circa dieci anni sembra che Fabiola Sciabbarrasi non abbia mai perdonato Amanda Bonini per averle portato via Pino Daniele. L’ha anche accusata di non avergli prestato un adeguato soccorso quando accusò il malore che ha provocato la sua morte. Sul Corriere della Sera si legge che Maria Venier ha preferito non entrare in beghe familiari troppo serie e grandi. Avrebbe infatti detto che quella di annullare l’ospitata dell’ultima compagna del cantante è stata una sua decisione presa per evitare altre tensioni e polemiche.

