Peppermint – L’angelo della vendetta, diretto da Pierre Morel

Lunedì 23 settembre, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, verrà trasmesso l’action thriller del 2018 dal titolo Peppermint – L’angelo della vendetta, per la regia di Pierre Morel, grande direttore della fotografia e collaboratore di Luc Besson in tanti film, è conosciuto per il grande successo di Io vi troverò, con Liam Neeson.

Protagonista principale del film Peppermint – L’angelo della vendetta è Jennifer Garner, vincitrice del Golden Globe per la nota serie TV Alias. Al suo fianco recitano John Gallagher Jr., John Ortiz e Juan Pablo Raba. La sceneggiatura è di Chad St. John mentre le musiche sono affidate all’estro creativo di Simon Franglen.

La trama del film Peppermint – L’angelo della vendetta, su Italia 1

In Peppermint – L’angelo della vendetta, Riley North vive a Los Angeles una tranquilla vita familiare insieme a suo marito Chris e alla figlia Carley. A causa di una ritorsione e di uno scambio di persone, l’uomo e la ragazzina vengono uccisi da Diego Garcia, il capo del narcotraffico locale.

L’uomo non sa che Riley è riuscita a vedere in faccia l’assassino e quindi è la testimone principale nel processo contro di lui. Peccato che il giudice che viene assegnato al caso è in realtà sul libro paga del malavitoso, quindi è ovvio che Garcia venga assolto perché non ci sono prove sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza. Riley, accecata dal dolore, decide quindi di farsi giustizia da sola e così uccide uno dopo l’altro tutti coloro che hanno contribuito a distruggere la sua vita e si sono macchiati dell’omicidio di due innocenti.

Dopo aver compiuto la sua vendetta, Riley sparisce dalla circolazione, intenzionata a far perdere a tutti le sue tracce. L’unico che però riesce a sfuggire alla sua furia è proprio Garcia, troppo protetto dai suoi affiliati. Proprio per questo motivo, cinque anni dopo Riley torna in città, decisa a terminare il lavoro, e mette nel mirino proprio Garcia, anche se per arrivare al suo obiettivo deve uccidere prima coloro che si mettono sulla sua strada.

L’FBI, all’interno della quale ci sono molti uomini corrotti, si mette sulle sue tracce decisa a fermarla e rendere così un favore allo stesso narcotrafficante. Riley, però, è aiutata dalla popolazione locale che la vede come un’eroina in quanto con il suo operato sta riuscendo a sconfiggere la malavita locale e rendere la città un posto più sicuro. Alla fine l’angelo della morte, come viene soprannominata dai cittadini, riesce nel suo intento, uccide Garcia e sparisce nuovamente dalla città, dopo aver assicurato alla sua popolazione una vita più sicura e libera dalla criminalità.