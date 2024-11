Daniele e Chiara assente ad Amici 2024

La scuola di Amici 2024 ha regole severe che tutti gli allievi sono tenuti a rispettare esattamente come accade in tutte le scuole. Di fronte al non rispetto delle regole scattano le punizioni come è accaduto a TriGno che ha rischiato di essere espulso anche se, grazie alla sua insegnante Anna Pettinelli, se l’è cavata con un’ammonizione e la promessa di rispettare totalmente il regolamento.

Non è andata meglio a Daniele e Chiara che sono stati puniti con la non partecipazione al pomeridiano di Amici 2024 del 17 novembre. Entrambi i ballerini, infatti, non sono stati in studio per tutta la durata della puntata. Sia Daniele che Chiara non hanno neanche partecipato alla gara settimanale di danza che decreta chi, tra gli allievi, finisce in sfida classificandosi ultimi, ma perché Daniele e Chiara non hanno partecipato alla puntata pomeridiana di Amici?

Perché Daniele e Chiara sono stati sospesi ad amici 2024

Daniele e Chiara sono stati sospesi non avendo così potuto partecipare al pomeridiano di Amici 2024 perché sono stati colti impreparati. Alessandra Celentano, infatti, oltre a chiedere una preparazione fisica ai propri allievi, li vuole preparati anche dal punto di vista teorico. Entrambi, tuttavia, sono arrivati impreparati all’interrogazione orale facendo infuriare l’insegnante che si è arrabbiata ancora di più a causa del loro atteggiamento.

Daniele e Chiara, infatti, hanno risposto con una risata all’impreparazione scatenando la reazione immediata e furiosa dell’insegnante che ha deciso di sospendere ad entrambi la maglia impendendo loro di partecipare al pomeridiano e di esibirsi durante la puntata. Spetterà a Daniele e Chiara dimostrare di aver imparato la lezione preparandosi adeguatamente. Alessandra Celentano restituirà la maglia ad entrambi o aspetterà ancora?

