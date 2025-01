Federico Chimirri: ecco perché il nuovo concorrente del Grande Fratello è famoso

Federico Chimirri è pronto a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. È lui, infatti, uno dei tre nuovi concorrenti che andranno a rimpolpare ulteriormente il già folto gruppo di inquilini nella puntata del 27 gennaio 2025. Molti telespettatori, tuttavia, si chiederanno chi sia e perché sia un personaggio già noto al pubblico italiano. Ebbene, Federico ha già partecipato ad alcuni programmi molto celebri e ha anche avuto relazioni con volti dello spettacolo.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma concorrenti Grande Fratello Spagna?/ Luca Calvani abbandona? Rumor impazzano

Partiamo dal 2018, anno in cui Federico Chimirri fa il suo vero e proprio esordio in TV alla corte di Maria De Filippi. Partecipa infatti a Uomini e Donne, prima nelle vesti di corteggiatore di Sara Affi Fella (il cui trono finì disastrosamente), poi passò a corteggiare Nilufar Addati. Il suo percorso si concluse però con un nulla di fatto e Chimirri lasciò il programma da single.

Amanda Lecciso e Maxime nuova coppia al Grande Fratello?/ Jessica Morlacchi li stronca: "Tutta strategia!"

Federico Chimirri, dall’avventura a Masterchef al Grande Fratello

Quattro anni dopo, nel 2022, Federico Chimirri sostiene i provini per Masterchef Italia e riesce a conquistare un posto nella masterclass. Il suo talento nella cucina è tale che Federico riesce arrivare quasi alla semifinale, classificandosi al sesto posto. Oggi Chimirri è, in effetti, uno chef, ma è anche un apprezzato Dj, lavori che hanno aiutato a mantenere alta la sua popolarità anche lontano dal piccolo schermo. Su Instagram conta oltre 100mila follower, destinati ad aumentare con l’inizio della sua nuova avventura televisiva, in partenza questa sera su Canale 5: quella al Grande Fratello. Abbiamo accennato anche a relazioni con persone note: Federico ha avuto una storia con Silvia Provvedi e, successivamente, proprio con un’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià.