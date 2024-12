Perché la puntata di Don Matteo 14 va in onda questa sera (17 dicembre 2024)? Scelta Rai sul gran finale: cambio programmazione

Eccezionalmente di martedì, oggi 17 dicembre 2024 andrà in onda la penultima puntata della fiction di Rai1 con protagonisti Raoul Bova, Nino Frassica, Gaia Messerklinger e Eugenio Mastrandrea. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e risvolti spiazzanti in cui si scoprirà che cosa è successo al Colonnello Tommasi e qual è il segreto sulla morte di Patrizia Cecchini, tuttavia in molti si stanno chiedendo perché la puntata di Don Matteo 14 va in onda questa sera? Ed il motivo del cambio di programmazione è presto detto.

Perché la puntata di Don Matteo 14 va in onda questa sera? I telespettatori più affezionati ricorderanno che è saltata una puntata della fiction targata Rai Uno. Nello specifico era il 14 novembre e Rai1 ha deciso di rivedere il suo palinsesto per lasciare spazi alla diretta della partita Belgio-Italia, per la UEFA Nations League. Gli amanti dello sport hanno potuto vedere la Nazionale di calcio in prima serata su Rai 1. Inizialmente si era deciso di trasmettere una nuova puntata della fiction con protagonista Raoul Bova e Nino Frassica martedì 12 novembre 2024 ma poi improvvisamente è stata presa un’altra decisione e la puntata di Don Matteo 14 è saltata.

Quando finisce Don Matteo 14? Gran finale di stagione in onda giovedì 19 dicembre 2024

Spiegato perché la puntata di Don Matteo 14 va in onda questa sera, martedì 17 dicembre 2024 non resta che rispondere ad una altra domanda che i tanti telespettatori della storica fiction di Rai1 si fanno spesso: quando finisce Don Matteo 14? Purtroppo il gran finale di stagione si avvicina, l’ultima puntata andrà in onda giovedì 19 dicembre 2024, in prima serata su Rai1 e visibile in diretta streaming sul sito di Raiplay e si scopriranno tutti i misteri e i segreti che hanno attirato l’attenzione in queste settimane. E non solo oltre alle vicende di Don Massimo (Raoul Bova) e del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) non sono mancati anche dei risvolti sentimentali con il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) diviso tra Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e la PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger).