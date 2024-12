La volta buona, perché non va in onda oggi 24 dicembre 2024?

In questo periodo di Feste cambia inevitabilmente la programmazione televisiva Rai, incentrata maggiormente su contenuti e trasmissioni per coinvolgere i telespettatori nella magica atmosfera del Natale ormai alle porte. Anche oggi, martedì 24 dicembre 2024, giorno della Vigilia, ci saranno importanti cambiamenti in atto soprattutto nel palinsesto di Rai 1, come l’assenza de La volta buona e del consueto appuntamento pomeridiano con il programma condotto da Caterina Balivo.

Già lo scorso venerdì, il 20 dicembre 2024, il programma pomeridiano della prima rete Rai ha saltato la propria consueta messa in onda per lasciare spazio alla Maratona Telethon, tradizionale appuntamento di Rai 1 che si rinnova ogni anno nel periodo delle Feste. E anche oggi la conduttrice dovrà fare a meno del suo affezionato pubblico e delle interviste con i grandi ospiti che quotidianamente accoglie nel suo salotto televisivo; ma perché La volta buona non va in onda oggi e quando torna Caterina Balivo?

La volta buona lascia spazio allo Zecchino D’Oro: quando torna Caterina Balivo

Con lo stravolgimento dei palinsesti Rai per i giorni di Festa, La volta buona oggi pomeriggio non andrà in onda e lascerà spazio a Zecchino d’Oro – La Magia della Vigilia, un pomeriggio di grande festa condotto da Cristina D’Avena e Paolo Belli e che ripercorrerà, in uno speciale davvero emozionante, i ricordi più belli dei 70 anni non solo della Rai ma anche dell’Antoniano. Spazio dunque alla musica e alle canzoni dei bambini oggi, a partire dalle ore 14.10, nella collocazione consueta de La volta buona.

Ma quando torna Caterina Balivo? Oltre al giorno di assenza di oggi, il programma non andrà in onda nemmeno domani, il giorno di Natale, mentre il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle 14.10 verrà trasmesso La volta buona Special, una sorta di “best of” in cui vengono racchiuse le più belle ed emozionanti interviste di questa prima parte di stagione. La volta buona tornerà dunque regolarmente in onda con puntate inedite a partire da venerdì 27 dicembre 2024.