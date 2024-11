Come spesso accade agli appassionati di Amici, alcuni giovani talenti vengono visti letteralmente crescere all’interno della scuola più seguita d’Italia. Il sogno è quello di dare seguito a quanto mostrato nel talent e, come dimostrano i numeri recenti, l’obiettivo è per ora ampiamente centrato da uno degli artisti emersi dalla scorsa edizione: Petit. Nome d’arte di Salvatore Moccia, originario di Roma e classe 2005; ad Amici 23 è arrivato nelle ultime fasi e, pur non essendo riuscito ad agguantare la vittoria finale, è senza dubbio tra gli ex allievi con il maggior seguito dopo l’esperienza.

Chi è Lino Banfi/ L'attore pronto per "Un medico in famiglia": "non servirebbe realizzare tredici puntate"

Ma chi è Petit, alias Salvatore Moccia ed ex allievo di Amici 23? Da tempo si dedica alla passione per la musica ma non molti sanno che, in parallelo, è un grande appassionato di sport. Durante l’adolescenza inseguiva infatti anche il sogno di diventare calciatore, mettendosi in evidenza anche con doti non da poco; poi è arrivata la musica, l’esperienza nel talent e ora è tra le nuove leve della discografia italiana.

Elena D'Amario a This is Me/ Ha un fidanzato? Il ritorno ad Amici e gli States

Petit, tanta voglia di musica dopo il singolo ‘Lingerie’: “Ho molti provini da fare e…”

Dopo il disco d’oro conquistato con il singolo ‘Mamma mì’, Petit ha sfornato qualche settimana fa un nuovo singolo che ha immediatamente conquistato classifiche e gradimento: ‘Lingerie’. Per l’occasione, intervistato da Radio 105, ha sia spiegato la natura del brano sia parlato del suo percorso dopo Amici 23 al netto di un’estate carica di esperienze.

“Il post Amici sta andando bene, sono carico; ora dopo l’ultimo singolo sono ancora più energico perchè far ascoltare la mia musica alle persone mi fa stare bene. Mi sono divertito molto questa estate, piena”. Queste le parole di Petit in una recente intervista per Radio 105 e che mettono in evidenza la sua voglia di dimostrare tutto il suo valore dopo l’esperienza ad Amici 23. “Nuove canzoni? Appena uscito da Amici ho iniziato a scrivere, ho tanti provini da fare. Ora è uscita ‘Lingerie’, vediamo prima come va… Mi piace variare e prendere tutto dagli altri generi musicali, ora mi sto spostando più sull’urban”.

Riccardo Cocciante/ Dopo il successo di "Era già tutto previsto" lancia nuovi concerti nel 2025