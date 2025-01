Pianeti allineati oggi, sabato 25 gennaio 2025, anche se in realtà saremmo più precisi a parlare di parata, anziché di allineamento, perché le cose stanno diversamente. Partiamo dai pianeti protagonisti: si tratta di Venere, Saturno, Nettuno, Urano, Giove e Marte.

Non è un evento particolarmente straordinario che alcuni pianeti si allineino nel cielo, ma la vista di quattro o cinque pianeti brillanti contemporaneamente è meno comune, secondo la Nasa. I pianeti si sono allineati per la prima volta martedì scorso e si allineeranno di nuovo la prossima settimana, domenica, lunedì e venerdì.

PIANETI ALLINEATI, COME FUNZIONA (DAVVERO)

“Si parla di allineamento planetario, ma il termine è un termine improprio e fonte di confusione. Alcuni potrebbero pensare che i pianeti siano sulla stessa linea, ma non è così“, ha dichiarato l’astronomo Pascal Descamps dell’Osservatorio di Parigi. I media usano il termine allineamento planetario, ma gli scienziati preferiscono i termini parata o raggruppamento planetario per descrivere il fenomeno. “Sulla Terra, la nostra percezione del cielo è limitata al piano ellittico da cui osserviamo i pianeti. Quindi, quando parliamo di una parata planetaria, parliamo in realtà di un raggruppamento di un certo numero di pianeti nello stesso angolo di cielo osservabile dalla Terra“, ha aggiunto Descamps.

Secondo i calcoli dell’Osservatorio di Parigi, l’evento è iniziato la sera del 16 gennaio e terminerà il 12 marzo 2025, ma sarà visibile a occhio nudo solo dal 21 al 25 gennaio, perché prima del 21 gennaio “i pianeti non erano abbastanza lontani dal Sole perché la loro luce non fosse più coperta dall’alone della nostra stella“. Comunque, per Pascal Descamps, “una parata planetaria è un evento relativamente regolare, e la prossima dovrebbe avvenire tra il 28 marzo e il 6 aprile 2036. E questa volta la Luna si unirà alla danza“.

COME VEDERE I “PIANETI ALLINEATI”

Dei sei pianeti, quattro (Venere, Marte, Giove e Saturno) sono facili da individuare a occhio nudo. Giove e Venere sono particolarmente luminosi, mentre Marte ha una caratteristica tonalità arancione. Saturno, anche se meno luminoso, è comunque visibile anche senza uno strumento. Un semplice consiglio per non confonderli con le stelle: i pianeti brillano con una luce fissa, mentre le stelle scintillano. Urano e Nettuno, più lontani, richiedono un binocolo o un telescopio per essere visti.

DIRETTA VIDEO STREAMING ALLINEAMENTO PLANETARIO

Il primo “allineamento” è quello del 25 gennaio: i pianeti allineati possono essere visti alle 19 italiane circa, e per quanto riguarda la giornata di oggi si può cominciare alle 18 con le osservazioni, anche perché l’orario del tramonto cambia in base alla posizione geografica.

È prevista una diretta streaming video alle 18.30 per la parata dei pianeti, disponibile sul canale YouTube del Virtual Telescope Project (VTP). A disposizione ci sono i telescopi installati in un osservatorio di Manciano (Grosseto).