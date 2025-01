Questa sera, lunedì 6 gennaio, su Rai 1 è andato in onda l’attesissimo evento di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2025. Prima dello speciale, Stefano De Martino ha condotto una classica partita in diretta che ha visto come protagonista Antonietta, accompagnata dalla figlia Federica. Anche questa volta, tra il pubblico non sono mancati i volti più noti del programma: Thanat e Pierluigi Lupo, il fedele “analista” del game show. Seduto da anni accanto a Thanat Pagliani, Lupo osserva attentamente ogni partita, calcolando le probabilità di successo dei concorrenti e ipotizzando il contenuto degli ultimi pacchi. Ma, chi è esattamente il celebre esperto di Affari Tuoi, Pierluigi Lupo?

Pierluigi Lupo, noto al pubblico semplicemente come Lupo, ha 49 anni ed è originario di Roma. Analista di Affari Tuoi, non è un volto sconosciuto nel panorama dello spettacolo: oltre a essere scrittore, giornalista e speaker radiofonico, ha condotto diversi programmi dedicati alla cultura e allo spettacolo. Inoltre, è iscritto all’elenco dei figuranti Rai, un dettaglio che spiega la sua frequente presenza nei programmi televisivi. Nel corso degli anni, Lupo ha collaborato con testate come Confidenze e Donna Moderna. Della sua vita privata, però, si conosce poco: non è chiaro se sia single o fidanzato. Tuttavia, è presente sui social, con un profilo Instagram da 3000 followers, @pierluigi.lupo.

Pierluigi Lupo, chi è l’analista di Affari Tuoi: ecco come si diventa un figurante Rai

Spesso, dei programmi televisivi, sono presenti delle persone sedute attorno al set, che applaudono, incitano i concorrenti o sorridono davanti alla telecamera. Questi sono i figuranti, una parte essenziale della televisione, la cui presenza serve a rendere le scene più realistiche, sia come pubblico che in contesti specifici, come folle, clienti di ristoranti o passanti. Ma chi sono esattamente, e come si diventa figuranti Rai?

La Rai gestisce il reclutamento attraverso l’Ufficio Scritture “Figuranti/Claqueru”, parte della Direzione Produzione TV. Gli interessati possono candidarsi compilando un modulo disponibile sul sito Rai, allegando foto e documenti. È fondamentale ricordare che l’iscrizione non garantisce un contatto o un ingaggio, con la Rai che utilizza diverse modalità per selezionare figuranti in base alle esigenze delle produzioni. Il lavoro di figurante, spesso retribuito ma non stabile, attira solitamente studenti, pensionati e casalinghe per guadagnare qualcosa divertendosi. Per quanto riguarda la durate, può variare da un giorno a settimane, a seconda delle esigenze del programma, ma non offre una carriera garantita.

