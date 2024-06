Pierpaolo Siano a Temptation Island dopo Uomini e Donne?/ “Non penso alla TV, né al trono!” E su Ida…

Pierpaolo Siano possibile tentatore a Temptation Island 2024 o tronista a Uomini e Donne? Lui chiarisce

Pierpaolo Siano è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Si è presentato in studio per corteggiare Ida Platano ma, come ben noto ai telespettatori del programma, il percorso della tronista si è concluso con un nulla di fatto e, dunque, senza scelta. Pierpaolo ha anzi abbandonato il trono prima che lei arrivasse ad una decisione, colpa del percorso fatto da Ida con Mario Cusitore. C’è allora chi si chiede se Pierpaolo, che è dunque ancora single, sia pronto a rimettersi in gioco a settembre o anche prima.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Pierpaolo ha parlato della possibilità di tronare a Uomini e Donne a settembre nel ruolo di tronista e di quella che lo vedrebbe invece partecipare come tentatore a Temptation Island 2024, smentendo categoricamente entrambe le possibilità.

Pierpaolo Siano lancia una stoccata a Ida Platano

“In questo momento non penso né alla tv né al trono”, ha detto l’ex corteggiatore di Ida Platano, chiarendo che i suoi obiettivi per il futuro, almeno quello prossimo, sono lontani dalla telecamera. Al momento Pierpaolo Siano si sta dedicando al suo lavoro nel B&B che gestisce a Praiano, in Costiera amalfitana. Inoltre lavora come deejay nel tempo libero. La sua vita è dunque ricca di impegni, tuttavia ha tenuto a sottolineare che l’esperienza a Uomini e Donne, così come la conoscenza di Maria De Filippi, siano state per lui indimenticabili.

A conclusione dell’intervista, Pierpaolo si è anche espresso sulle voci secondo le quali Ida Platano sentirebbe ancora Mario Cusitore nonostante quanto accaduto alla fine del suo percorso a Uomini e Donne. “Penso che lei abbia chiuso. – ha ammesso l’ex corteggiatore, concludendo però con una frecciatina alla Platano – Spero che in questa scelta sia coerente”.











