Pino Daniele il Tempo Resterà è il film sul leggendario cantautore napoletano e andrà in onda in prima serata Sabato 4 Gennaio 2025. Pino Daniele è un cantante che ha scritto e che resterà nella musica italiana, è venuto a mancare qualche tempo fa ma ancora oggi Napoli e tutta Italia celebra il suo amore verso il cantante.

Pino Daniele nasce a Napoli il 19 Marzo 1955 ed è cresciuto in un quartiere popolare di Napoli. Fin da subito l’uomo mostra il suo grande amore per la musica e riesce a mixare la musica partenopea con generi particolari provenienti dall’America, in particolare il Blues e lo Jazz. Senza dimenticare il rock e il Blues, genere che segna la carriera del noto cantante.

Pino Daniele entra nel gruppo musicale Napoli ed è qui che diventa amico e collega di James Senese, sassofonista che influenzerà la sua carriera per diverso tempo. L’abilità di Pino è quella di rendere la musica napoletana iconica in tutto il mondo, lo ricordiamo per storiche canzoni come Terra Mia, ‘Na Tazzulella e’ cafè’ e Napulè è, probabilmente la sua canzone più iconica. Pino Daniele resterà per sempre nell’immaginario collettivo partenopeo e Nazionale.

Per anni Pino Daniele ha sofferto di problemi cardiaci ma in una ‘triste’ sera del 4 Gennaio 2015 Pino fu colpito da un infarto mentre si trovava nelle campagne della sua casa a Magliano in Toscana, insieme a sua moglie. L’uomo fu poi trasportato in ospedale ma nonostante innumerevoli tentativi per rinvenirlo l’Ospedale lo dichiarò morto alle ore 22.45. Una morte che ha però scatenato numerose polemiche.

Dopo la morte alcune persone hanno affermato che si poteva fare qualcosa di più e ad anni di distanza Luisa Regimenti – presidente dell’Associazione Medicina Legale Contemporanea – raccontò: “Non è morto a causa del destino ma a causa di gravi e importanti negligenze”. La donna ha poi proseguito il suo pensiero spiegando:

“Ho la sensazione che nessuno abbia voluto e voglia indagare a fondo sulla morte di Pino Daniele”. Per anni hanno discusso riguardo questa situazione e diverse persone hanno affermato che si poteva fare qualcosa in più per far sopravvivere il cantante. La perizia legale per il decesso di Pino Daniele è durata poi diversi anni.